Autozagļi arvien vairāk iekāro BMW spēkratus

Lai gan pēdējo gadu tendence liecina, ka auto zādzību skaits mazinās, šā gada pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada attiecīgo periodu, ir nedaudz pieaudzis automašīnu zādzību skaits – novērots palielinājums par sešiem procentiem. Statistika liecina, ka zagļi arvien biežāk iekāro 2007. gada izlaiduma vai jaunākas BMW markas automašīnas. Šo zādzību skaits, salīdzinot ar pagājušo gadu, dubultojies. Valsts policija aicina iedzīvotājus vairāk rūpēties par savu spēkratu drošību, ierīkojot papildu drošības elementus.

No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. martam Valsts policija ir saņēmusi informāciju par 216 nozagtām automašīnām. No tām šobrīd atrastas 89 automašīnas. Kamēr tajā pašā laika posmā 2016. gadā tika nozagtas 203 automašīnas. Zagļi arvien biežāk noskata jaunas automašīnas, kas ir 2007. gada izlaiduma vai jaunākas. Šāda vecuma nozagto automašīnu skaits sastāda 49% no kopējā zagto automašīnu skaita.

Šā gada pirmajā ceturksnī trīs visbiežāk zagto automašīnu markas:

BMW

Šī gada sākumā būtiski palielinājušās BMW markas automāšīnu zādzības. Ja pērn šajā laika posmā tās bija ceturtās zagtākās automašīnas, tad šogad tās ieņēmušas stabilu pirmo pozīciju visbiežāk zagto automašīnu sarakstā. Šīs markas spēkrati gada sākumā ir zagti divreiz biežāk nekā attiecīgajā laika posmā pērn. Ja 2016. gadā Latvijā tika nozagtas 25 BMW markas automašīnas, tad šogad to skaits dubultojies, sasniedzot 53.

Volkswagen

Otrajā vietā zādzību skaita ziņā šogad ierindojas Volkswagwen markas automašīnas. Gada pirmajos mēnešos nozagtas jau 47 minētās markas automašīnas. Salīdzinot ar pērno gadu, šīs markas automašīnu zādzību skaits mazinājies par 11 gadījumiem.

Audi

Lai gan Audi markas spēkratu zādzību skaits mazinājies divas reizes, salīdzinot ar pagājušo gadu, tās tomēr šogad ieņem trešo vietu zagtāko automobiļu sarakstā Proti, šā gada pirmajā ceturksnī ir nozagtas 22 Audi automašīnas, kamēr pērn šajā periodā – 47 šīs markas automašīnas.

Šis gads ir nācis ar vēl kādu jaunu tendenci, proti, ir aktivizējušies Nissan automašīnu zagļi. Jāatzīmē, ka pērn šīs markas automašīnas vispār netika zagtas, taču šogad ir manāms kāpums – Valsts policijā jau reģistrētas astoņas šīs markas spēkrata zādzības. Savukārt aptuveni vienādā līmenī salīdzinājumā ar pagājušo gadu saglabājusies zagļu interese par Toyota un Honda markas automašīnām. Šogad izdarītas 14 Toyota un desmit Honda zādzības. Tāpat šogad turpinās zagļu interese par Hyundai markas automašīnām. Jāatzīmē, ka tās sāka zagt pagājušajā gadā un šīs zādzības turpinās arī šogad, kad aizdzītas jau deviņas automašīnas.

Zagļu pieaugošā interese par jaunām automašīnām saistīta gan ar tirgus pieprasījumu, gan ar jaunu rīku pieejamību automašīnu drošības sistēmu uzlaušanai. Jaunas automašīnas bieži ir aprīkotas ar tā saukto bez-atslēgas sistēmu. Ļaundari ir izstrādājuši tehnoloģijas, ar kuru palīdzību attālināti nolasīt šīs drošības sistēmas kodus, ļaujot automašīnas aizdzīt.

Valsts policija aicina automašīnu īpašniekus savus spēkratus aizsargāt ar papildu signalizāciju. Tāpat ir pieejami speciāli maki, kuros glabājot šāda veida atslēgu, automašīnas drošības sistēmas kods nav nolasāms.