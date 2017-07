Gaujā pazudis 12 gadus vecs zēns; Valsts policija aicina uzmanīt savas atvases

3.jūlijā, pulksten 18:39 no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemta informācija, ka Valmierā, pie Krāču ielas peldētavas, Gaujas upē, pazudis 2005.gadā dzimis bērns. Joprojām notiek meklēšanas pasākumi.

Šobrīd zināms, ka trīs zēni briduši un spēlējušies upes krastā, taču viens no tiem nejauši iekāpis upes gultnes bedrē. Straume to ierāvusi dziļāk upē un puika pazudis zem ūdens. Gan zēni, gan arī vietējais makšķernieks, no pretējā upes krasta, centušies glābt puisi, taču nesekmīgi. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.



Valsts policija aicina neatstāt savas atvases vasaras brīvlaikā vienus pašus, kā arī noskaidrot to, kur bērni dodas spēlēties vai pavadīt laiku. Nozīmīgi arī uzmanīt jauniešus un bērnus, kuri atrodas pie ūdens tilpnēm vai spēlējās tajās.