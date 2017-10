Lietu turpinās skatīt pēc diviem mēnešiem

Gulbenes rajona tiesā 5.oktobrī turpināja izskatīt kriminālapsūdzību saistībā ar 2015.gada 26.augustā uz Gulbenes-Smiltenes šosejas notikušo smago ceļu satiksmes negadījumu.



Toreiz smagās un vieglās automašīnu sadursmes rezultātā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, starp kuriem bija divi bērni, bet miesas bojājumus guva divi cilvēki, tajā skaitā viens bērns.



Šoreiz tika uzklausīts tikai viens liecinieks, bet vairāki citi nebija ieradušies. Krimināllietas skatīšana tiesā turpināsies 7.decembrī. “Dzirkstele” to uzzināja Gulbenes rajona tiesā.



Jau rakstījām, ka šajā kriminālprocesā pie atbildības ir saukts smagās automašīnas “MAZ” vadītājs - 49 gadus vecs vīrietis. Saskaņā ar apsūdzību viņš bija pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, jo ar automašīnu nepārbaudītā tehniskā stāvoklī bija izbraucis no mazāk svarīga ceļa, nepalaižot garām pa galveno ceļu braucošo “Audi 100”. Smagās automašīnas šoferim draud brīvības zaudēšana uz laiku līdz astoņiem gadiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku līdz pieciem gadiem. Pirmajā tiesas sēdē, kas notika gandrīz pirms gada, apsūdzētais atvainojās “Audi 100” vadītājai, uzsvērdams, ka avāriju izraisījis netīši. Vīrietis vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā neatzīst. Atzīst vienīgi to, ka ir braucis bez autovadītāja tiesībām ar darba devējam (Smiltenes SIA “ADZT”)piederošo automašīnu “MAZ”, kurai avārijas brīdī nenostrādāja bremzes. Ekspluatācijas brīdī automašīnas tehniskais stāvoklis nebija pārbaudīts, jo automašīna bija noņemta no uzskaites. Morālo kompensāciju, ko pieteikuši cietušie, apsūdzētais ir akceptējis, bet ne pilnā apmērā. Cietusī prasa no viņa piedzīt 30 000 eiro. Apsūdzētais uzskata, ka pietiekami būtu ar 15 000 eiro.