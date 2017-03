Meklē par izvairīšanos no tiesas

Gulbenes rajona tiesa ceturtdien, 9.martā, nolēma izsludināt meklēšanā 23 gadus veco gulbenieti R. par izvairīšanos ierasties uz tiesu viņam uzrādītās kriminālapsūdzības izskatīšanai par smagu miesas bojājumu nodarīšanu kādam vienaudzim.



Līdzko jaunietis tiks atrasts, viņu apcietinās, jo tiesa arī nolēma viņam noteikt šādu drošības līdzekli. “Dzirkstele” to uzzināja tiesā.

Puisis savā dzīvesvietā jau ilgstoši neuzturas un nepilda arī jau iepriekš viņam noteikto vieglāko drošības līdzekli, kas paredzēja reizi nedēļā apmeklēt Valsts policijas Gulbenes iecirkni, kā arī nemainīt dzīvesvietu bez procesa virzītāja atļaujas.



Tiesas rīcībā ir informācija, ka jaunietis, visticamāk, apzināti izvairās atbildēt par viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu, jo apzinās, ka draud reāla brīvības atņemšana - viņa kontā ir vairākas kriminālapsūdzības un vairākas tiesvedības dažādās stadijās.



Policija ir iztaujājusi šā cilvēka radus un draugus, no kuriem precīzu informāciju iegūt nav izdevies, vien noskaidrots, ka R. it kā atrodas Lielbritānijā vai Īrijā. “Dzirkstele” pārliecinājās, ka R. ir atrodams pāris sociālo tīklu vietnēs, taču visi ieraksti ir apmēram trīs gadus seni.

9.martā Gulbenes rajona tiesā bija paredzēts lietu par smago miesas bojājumu nodarīšanu izskatīt bez apsūdzētā klātbūtnes. Likums to pieļauj, ja process tiek skatīts ar pierādījumu pārbaudi, liecinieku nopratināšanu un cietušā klātbūtni, bet apsūdzēto pārstāv aizstāvis. Taču uz tiesas sēdi ieradās tikai advokāts, lai pārstāvētu cietušo personu. No pieciem lieciniekiem divi bija informējuši par objektīviem apstākļiem, kas neļauj ierasties uz tiesu, bet pārējie vienkārši ignorējuši pavēsti. Nebija ieradies arī cietušais, par kuru tika secināts, ka viņš izvairās no tiesas.

Prokurors pauda, ka, ņemot vērā visus šos apstākļus, nav lietderīgi vēl turpmāk plānot izskatīt lietu bez apsūdzētā klātbūtnes. Lieta tiks skatīta, līdzko būs atrasts un uz tiesu nogādāts apsūdzētais jaunietis.

Krimināllikums par tīšiem smagiem miesas bojājumiem paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 7 gadiem un probācijas uzraudzību uz laiku līdz 3 gadiem vai bez tās.