No soda neizbēgt! Noķerts ātrumpārkāpējs – 185 km/h un apzināti slēptas numura zīmes (ir video)

Otrdien Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki Salacgrīvas novadā fiksēja kādu ātrumpārkāpēju, kurš, vēlēdamies izvairīties no fotoradara, brauca ar apzināti slēptām numura zīmēm un traucās pa Ainažu šoseju sasniedzot ātrumu 185 kilometri stundā. Likumsargiem, uzsākot pakaļdzīšanos, ātri vien ātrumpārkāpēju izdevās aizturēt. Video šeit.



Šā gada 11.jūlijā ap pulksten 14.00 Salacgrīvas novadā, autoceļa Rīga – Ainaži 48.kilometrā, virzienā uz Tūju, ceļu policijas Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, patrulējot ar trafarēto policijas automašīnu, pamanīja aizdomīgu BMW markas spēkratu, kas neievēroja ceļu satiksmes noteikumus, kā arī pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Tā kā trafarētajai ekipāžai uz to brīdi nebija iespējas apturēt pārkāpēju, informācija tika nodota netālu esošajai netrafarētajai policijas ekipāžai. Pamanot ātrumpārkāpēju, policijas netrafarētajai automašīnai nekavējoties tika ieslēgtas bākugunis, taču BMW vadītājs uz to nereaģēja un lielā ātrumā aizbrauca Igaunijas virzienā.

BMW vadītājs ceļa posmā, kur atļautais braukšanas ātrums ir 90 kilometri stundā, traucās ar divreiz lielāku ātrumu – 185 kilometriem stundā. Tāpat jāuzsver, ka automašīnai nebija piestiprināta priekšējā reģistrācijas numura zīme, kas policistos raisīja aizdomas par tās iespējamu zādzību. Nekavējoties tika uzsākta pakaļdzīšanās, kurā iesaistījās divas Speciālo uzdevumu nodaļas policijas ekipāžas.

Sasniedzot likumpārkāpēja automašīnu, netrafarētajai policijas ekipāžai nācās izvairīties no avārijas situācijas, jo BMW vadītājs apdzina citu automašīnu pa pretējo braukšanas joslu. Pēc īsa brīža, kad automašīna bija apturēta un tajā esošās personas aizturētas, tika konstatēts, ka abi vīrieši ir Igaunijas pilsoņi. Veicot vadītāja dokumentu pārbaudi, tika konstatēts, ka BMW vadītājs ir dzimis 1990.gadā. Apsekojot apturēto automašīnu, likumsargi fiksēja, ka transportlīdzeklim ir speciāli noņemta priekšējā numurzīme. Tāpat, lai aizmugurējā numura zīme nebūtu skaidri salasāma, slēpšanas nolūkos tās viens burts bija nosmērēts ar šokolādi.

Kā vadītājs pats paskaidroja, viņam esot bijis ļoti jāsteidzas un, lai izvairītos no tā, ka fotoradars varētu fiksēt pārkāpumu, viņš apzināti noņēmis automašīnas priekšējo numura zīmi, savukārt aizmugurējo centies nomaskēt ar šokolādi. Vadītājs arī skaidroja, ka Igaunijā policija uz ceļiem ir krietni mazāk redzama, tādēļ domājis, ka arī Latvijā ir tāda pati situācija, proti, ka pārsvarā ātrumpārkāpumus fiksē fotoradari.

Par tik būtisku ātruma pārsniegšanu un numurzīmju apzinātu slēpšanu, pārgalvīgajam automašīnas vadītājam piemērots naudas sods 400 eiro apmērā, kā arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.

Jāpiebilst, ka pēdējā laikā manāmi palielinājies nozagto automašīnu skaits, tostarp visbiežāk BMW markas automašīnas, tādēļ ceļu policisti ikdienā pievērš lielu vērību šādas markas transportlīdzekļiem. Arī šajā gadījumā automašīna likumsargiem radīja pamatotas aizdomas, jo vadītājs divtik pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu un tai nebija piestiprināta priekšējā numura zīme, savukārt aizmugurējā nebija salasāma.