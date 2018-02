Rallijs Sarma 2018, kas noslēdzās ar pārliecinošu Nikolaja Grjazina un Jaroslava Fjodorova uzvaru, gan skatītājus, gan sportistus iepriecināja ar nosarmojušiem kokiem un ziemas rallijam atbilstošiem sniega un ledus ceļiem. To augsti novērtēja sportisti, kuri skatītājiem demonstrēja aizraujošu cīņu par uzvaru rallija kopvērtējumā un individuālās ieskaitēs, kā arī skatītāji, kuri priecājās par aizraujošo ralliju un Ziemassvētku pastkartēm līdzīgajiem dabas skatiem.

Atskatoties uz rallija norisi, tā organizatori "Gulbenes Auto-Moto”, atzīst, ka tas ir izdevies - laika apstākļi ļāva sagatavot ziemas rallijam atbalstošas kvalitātes trasi, rallijs noritēja bez aizķeršanās, bez incidentiem un bez smagām avārijām. Arī skatītāju skaits, kas bija ievērojami lielāks nekā iepriekšējos gados, liecina, ka rallija organizatori ir uz pareizā ceļa. Lai arī rallija Sarma organizatori pēdējos gados jau ir ieviesuši dažādus jaunus un citos rallijos neredzētus risinājumus, tie turpinās meklēt jaunas idejas, lai šo pasākumu padarītu vēl interesantāku un pievilcīgāku gan sportistiem, gan skatītājiem.

Arī Gulbenes novada dome atzīst, ka rallijs Sarma ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem šajā reģionā un to ir iespējams padarīt vēl labāku. "Rallijs Sarma ir pasākums, kuru ar nepacietību gaida kā Latvijas, tā arī ārvalstu sportisti un līdzjutēji jau 43 gadu garumā. Ar šo ralliju kopā ir uzaugušas vairākas paaudzes. Varu apgalvot, ka šis ir vienīgais pasākums Gulbenes novadā, kas spēj piepildīt šeit esošās naktsmītnes. Finansiālo ieguvumu aprēķināt nav iespējams, un to arī nemaz neesam darījuši, bet ir skaidrs, ka gan vietējie, gan kaimiņu novadu tirdzniecības un apkalpojošās sfēras nozares pārstāvji gūst vērā ņemamus ienākumus. Patiesībā ikviens rallija līdzjutējs, veicot lielāku vai mazāku attālumu uz Gulbeni, dod savu pienesumu uzņēmējiem, pa ceļam iepērkoties vai uzpildot degvielu. Nākotnē arī pašvaldība ieguldīs darbu, lai ralliju Sarma pārvērstu par plašiem svētkiem visas nedēļas nogales garumā, papildinot to ar dažādām kultūras un sporta aktivitātēm," atzīst Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Vējiņš.

Rallija Sarma 2018 rezultātu atskats

Nikolajs Grjazins ar stūrmani Jaroslavu Fjodorovu uz rallija Sarma goda pjedestāla augstākā pakāpiena kāpa šajā rallijā startējot ceturto reizi savā karjerā. Nikolajs ralliju uzsāka ar pilnu pārliecību un vēlmi uzvarēt. Lai arī ar katru ātrumposmu viņa pārsvars pieauga, Nikolajs atzina, ka nedrīkst samazināt tempu, jo tuvākie konkurenti tik to vien gaida un ir gatavi uzbrukt. Tajā pašā laikā nopietna cīņa notika par atlikušajām vietām uz pjedestāla starp ukraini Valēriju Gorbanu / Sergeju Larensu un igauņiem Egonu Kauru / Anniku Arneku, Raineru Ausu / Simo Koskinenu un Ranno Bundsenu / Robertu Loštšenikovu. Šajā cīņā veiksmīgākais izrādījās Egons Kaurs, kurš rallija vidū apsteidza ukraini un līdz finišam tam neatdeva otro vietu. Rainers Aus jau pēc pirmajiem ātrumposmiem atzina, ka ne viņš, ne viņa automašīna šoreiz nespēj uzbrukt Egonam Kauram, un kur nu vēl Grjazinam. Diemžēl šai cīņai šoreiz nespēja pievienoties nedz Jānis Berķis / Edgars Čeporjus, nedz Prīts Koiks / Silvers Simms, kuri atzina, ka šajā rallijā nespēj atrast tādu ātrumu, lai cīnītos par godalgotām vietām.

LRC1 grupā pārliecinošs līderis bija Ranno Bundsens ar stūrmani Robertu Loštšenikovu, kuri, cīnoties par vietu kopvērtējumā, pārliecinoši aizmuka no saviem konkurentiem. Stabilā otrajā vietā līdz pat rallija pēdējam ātrumposmam bija Edijs Bergmanis / Edgars Grīns, taču smaga kļūda nepilnus divus kilometrus pirms finiša, Edijam laupīja iespēju saņemt nu jau droši izcīnītu sudraba godalgu. Attiecīgi otro un trešo vietu sadalīja Gunta Lielkāja / Ivara Grošus un Ronalda Baldiņa / Ingara Saknes ekipāžas. Savukārt LRC2 grupā tempu noteica Emīls Blūms / Didzis Eglītis un igauņi Alens Popovs / Aleksejs Krilovs, kuri līdz pat finišam spēlēja kaķi un peli. Savukārt par trešo vietu cīnījās Māris Neikšāns / Anrijs Jesse ar Denisa Rostilova / Dmitrija Jeremējeva ekipāžu, un šajā cīņā spējīgāks izrādījās Neikšāns. Interesanti, ka cīņā par godalgotām vietām neiesaistījās Krievijas rallija čempioni Staņislavs Travņikovs / Aleksejs Bašmakovs.

LRC3 klasē cīņa sākās ļoti netipiski – Mārtiņš Sesks ar stūrmani Renāru Franci pirmajos divos ātrumposmos nebija pamodies un saņēmās tikai pēc pārrunām ar treneri. Tas deva gaidīto rezultātu, un Seska rezultāts uzlabojās acīm redzami – līdz pat uzvarai klasē un augstajai astotajai vietai rallija kopvērtējumā. Olivers Solbergs / Veronika Engana šajā rallijā vēl nepierādīja, ka spēj būt stabili ātrs visos ātrumposmos un spēj ātri pabraukt arī naktī. Attiecīgi cīņa ar Sesku šoreiz izpalika un Oliveram bija jādara viss, lai noturētu otro vietu. To ļoti centās izcīnīt Rasmuss Ūstulnds / Kauri Pannas ekipāža, kura šajā rallijā bieži atradās uz avārijas robežas.

Cīņa LRC4 grupā šoreiz izpalika, un tajā pārliecinoši uzvarēja Krišjānis Zintis Putniņš ar stūrmani Kalvi Blūmu. LRC5 ieskaitē spēles noteikumus diktēja Jānis Vorobjovs / Ivo Pūķis, kuri no rallija sākuma līdz pat pašām beigām bija līderi un kļuva par uzvarētājiem. Tikpat stabili ātri bija igauņi Madis Vanaselja / Jarmo Līvaks, kuri finišēja otrajā vietā. Līdz pat rallija vidum trešajā pozīcijā atradās krievi Dmitrijs Gorčakovs / Jurijs Kuļikovs, taču viņus piemeklēja dažādas neveiksmes, un trešo vietu izcīnīja Marko Ringenbergs / Allara Heina, kuri šajā rallijā bija krietni lēnāki, kā tika gaidīts. LRC6 grupā ļoti labi ralliju uzsāka Agris Upītis ar Andri Spilvu, taču viņi nespēja noturēt tempu un līdz finišam atkrita pat līdz ceturtajai vietai, atdodot visu pjedestālu igauņiem - Karelam Tolpam / Martinam Vihmannam, Kristo Subi / Lauri Lattam un Rico Rodi / Ilmaram Pukkam.

Komandu ieskaitē uzvaru izcīnīja Sports Racing Technologies, apsteidzot Vides Tehnika un A1M komandas. Savukārt junioru ieskaitē uzvarēja Mārtiņš Sesks.

Vēsturisko automobiļu kausā savās klasēs uzvarēja Ivars un Andris Velmes, Kristaps Bērziņš / Mārtiņš Indriksons un Arvis Vecvagars / Gints Gaiķis.

Rallijsprinta čempionāta 4WD Open klasē uzvarēja Mareks Švarcs-Švampāns / Armands Lūkins, otrajā vietā finišēja Edgars Piļka / Igors Sidorovs, bet trešajā - Kristaps Sarma / Sandis Druks-Jaunzemis. 4WD klasē ar uzvaru atgriešanos rallija trasē nosvinēja Jānis Dūcis / Gints Bērziņš, apsteidzot Rimantu Kalniņu / Jāni Siliņu par nepilnām deviņām sekundēm, trešajā vietā atstājot Vigo Rubeni / Kristapu Eglīti. 2WD Open klasē pārliecinoši uzvarēja Uldis Lepiksons / Ainars Šteinbergs, aiz sevis atstājot Justu Simašku / Aurimu Kropu un Arturu Felšanu / Mārci Krevicu. Savukārt 1600 klasē vienīgā finišu sasniedza Andra Putniņa / Raimonda Gļaudas ekipāža. Komandu ieskaitē uzvarēja Lejasciems, bet junioru ieskaitē Justs Simaška.

Ralliju Sarma 2018 atbalstīja Gulbenes novads, kokapstrādes uzņēmums "Vasks" un mežistrādes uzņēmums "Grantiņi-1", kā arī kompānijas "Ikteri", "Akvedukts", "M.T.Z. SERVISS", "Kombainserviss", "Sendija", "Gulbenes Autobuss", "Kopa", "Kantes Krogs", "RMS group" un Gulbenes kultūras centrs. Oficiālais auto: Renault no Mūsa Motors Rīga. Rallija radio "EHR". Informatīvi atbalstīja "Dzirkstele", "LATAUTO.lv", "4rati.lv", "Tavs Auto" un "rally.ee".

Foto: Gatis Pladars (www.gpphoto.lv)