Salacgrīvas novadā pazudušo 17 gadus veco jaunieti atrod; policija pateicas par palīdzību

1999.gadā dizmušais jaunietis šovakar atrasts sveiks un vesels. Viņš bija devies prom no dzīvesvietas, neinformējot tuviniekus. Jau vēstīts, ka jaunietis 20.decembrī, laika posmā no pulksten 9:00 – 17:00, izgājis no savas dzīves vietas Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā un viņa atrašanās vieta nebija zināma. Meklēšanas pasākumus īstenoja Limbažu policija pārmeklējot plašu teritoriju. Meklēšanā iesaistījās arī jaunieša tuvinieki.

Policija pateicas par sniegto palīdzību un aicina vienmēr, kaut kur nolemjot doties, informēt tuviniekus.

* * *



Limbažu policija lūdz palīdzību 1999.gadā dizmušā Jura Vīksnas meklēšanā. Jaunietis 20.decembrī laika posmā no pulksten 9:00 līdz 17:00 izgājis no savas dzīves vietas - Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, "Jaunauziņas" - un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma.

Pazīmes: augums 175 cm, slaids, sportiskas miesasbūves, tumšiem īsiem matiem.

Bija ģērbies: iespējams, pelēkā vestē un kājās gaiši brūni šņorzābaki.

Policija lūdz vērīgi aplūkot attēlā redzamo jaunieti un, ja jūsu rīcībā ir informācija par J.Vīksnas atrašanās vietu vai jebkāda cita informācija, kas sekmētu viņa atrašanu, lūdzam sniegt informāciju pa tālruni 110 (visu diennakti).

Policija jau iepriekš pateicas par sniegto palīdzību!