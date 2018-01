Saņem sodu par nelikumīgām bebru medībām

Diviem vīriešiem, kuri pagājušā gada 29.aprīlī Rankā nelikumīgi nošāva trīs bebrus, būs jāizcieš piespiedu darbs – vienam 180 stundas, otram 400 stundas (no šā soda 16 stundas abiem jau ir atskaitītas sakarā ar aizturēšanu pirmstiesas izmeklēšanas laikā).

To paredz prokuratūras un abu apsūdzēto savstarpējā vienošanās, kuru 9.janvārī akceptēja Gulbenes rajona tiesa, izskatot lietu rakstveida procesā. “Dzirkstele” to uzzināja tiesā.



Saskaņā ar apsūdzību bebrus kādā Rankas īpašumā nelikumīgi pēc iepriekšējas vienošanās personu grupā medīja divi vīrieši – 34 un 48 gadus veci. Viens no viņiem tobrīd bija legāls mednieks, bet otrs ne.



Pēc neoficiālas informācijas, šajā konkrētajā gadījumā abus malumedību dalībniekus ar nomedītajiem bebriem ir aizturējusi ceļu policija. Tā arī noziegums nāca gaismā.



Lietas materiālos ir fotoattēls, kurā redzama bebru applūdinātā teritorija Rankas īpašumā, kurā nomedīti dzīvnieki, lai šādā veidā risinātu problēmu. Taču šajā gadījumā tas nav kalpojis par attaisnojumu mednieku izdarītajam, jo viņi bebrus ir nošāvuši to saudzēšanas laikā. Lietas izmeklēšana nav bijusi vienkārša. No materiāliem redzams, ka nomedītajiem bebriem pat tikusi veikta ekspertīze, lai noteiktu viņu nāves iemeslu, kas šajā gadījumā bijusi nošaušana.



Iesaistoties malumedībās, ir jāpadomā par sekām, kas var iestāties – tā “Dzirkstelei” saka Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu mežniecības inženieris medību jautājumos Laimonis Kļaviņš. Viņš bilst: “Nevaram jau visu novelt uz bebriem.” Šajā konkrētajā gadījumā vīrieši Rankā bebrus ir medījuši šo dzīvnieku saudzēšanas laikā, un tas ir pārkāpums – skaidro L.Kļaviņš. Lai arī bebrs ir nelimitētais medījamais dzīvnieks, ir noteikts, ka to drīkst medīt tikai laikā no 15.jūlija līdz 15.aprīlim.



“Bebru nedrīkst medīt visu gadu. Mums vajag, lai dabā būtu daudzveidība! Bebram jau arī kaut kas ir jāēd. Un, ja arī kādam bebri nodara postījumus, atļautais medību laiks ir pilnīgi pietiekams, lai dzīvniekus izķertu tur, kur viņi dara skādi,” saka L.Kļaviņš.



Viņš neatbalsta viedokli, ka par bebriem var teikt tikai sliktus vārdus un tas ir nīstams dzīvnieks.



”Pirmkārt, tur, kur dzīvo bebri, ir tīrs ūdens. No likumīgu medību viedokļa bebrs ir vērtīgs. Tā gaļa ir garšīga, tā āda ir izcila, bet bebra dziedzeri tiek izmantoti medicīnā. Jā, mīnuss ir tas, ka bebrs taisa aizsprostus. Taču ir viena nianse. Ja īpašnieks nekopj meliorācijas sistēmas savā zemesgabalā, viņa vietā to dara bebri ar visām no tā izrietošajām sekām. Ar bebriem nebūs jācīnās, ja īpašnieki paši uzturēs kārtībā savas meliorācijas sistēmas. Ja bebram tur nebūs, ko grauzt, viņš iekšā nelīdīs,” skaidro L.Kļaviņš.



Saskaņā ar Krimināllikumu par nelikumīgām medībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, var sodīt arī ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem.