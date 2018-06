Tiesas sēdi pārceļ uz rudeni

Vidzemes rajona tiesā 4.jūnijā Gulbenē bija paredzēts sākt skatīt krimināllietu, kurā kāds vīrietis apsūdzēts par krāpšanu lielā apmērā un viltotu dokumentu izmantošanu, taču tiesas sēdē nebija pārstāvēta cietušā puse.

Līdz ar to tiesnese Gunta Gulbinska nolēma lietas izskatīšanu neuzsākt. Tiesas sēde pārcelta uz 18.oktobri, un jau ir ieplānots, ka to skatīs divas dienas - arī 24.oktobrī. “Dzirkstele” to uzzināja tiesā.

Visi pārējie tiesas procesa dalībnieki uz 4.jūnija sēdi Gulbenē bija ieradušies un izteica pretenzijas par to, ka cietušais vilcina lietas iztiesāšanu. Process paredzams sarežģīts - ar pierādījumu pāraudi un liecinieku nopratināšanu. Taču tiesnese konstatēja, ka lietas izskatīšanas uzsākšana nav iespējama, jo cietušā pārstāvis, kas ir ASV pilsonis, līdz tiesas dienai nav juridiski sakārtojis visas formalitātes, lai varētu veikt viņam uzticēto pārstāvniecību tiesā.

Ģenerālprokuratūras portālā publiskots, ka šajā krimināllietā runa ir par krāpšanos lielā apmērā, izmantojot viltotus dokumentus un viltotu zīmogu. Tādējādi ir radīts kaitējums valsts pārvaldības kārtībai un ar likumu aizsargātām personas interesēm.

Apsūdzētais vīrietis izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā un vietā savā rīcībā ieguva viltotus pirkšanas – pārdošanas līgumus, izkrāpa tiesības uz nekustamo īpašumu vairāk nekā 24 109 eiro vērtībā kādai ārzemju pilsonei, bet vēlāk šo izkrāpto nekustamo īpašumu pārdeva trešajai personai, iegūstot sev materiālu labumu – 17 000 eiro.

Bez tam apsūdzētais vīrietis izmantojis viltotus dokumentus un viltotu zīmogu, lai pretlikumīgi iegūtu nekustamā īpašuma tiesības un nostiprinātu jaunas tiesības minētajam nekustamajam īpašumam. Viņš maldināja bāriņtiesu un Zemesgrāmatu nodaļu un ar viltu ieguva dokumentus, kas piešķir tiesības nostiprināt īpašuma tiesības uz svešu mantu. Tādā veidā ārzemju pilsonei nodarīts zaudējumus lielā apmērā.

Krimināllikums par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā, paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no 2 līdz 20 gadiem.