Valsts policija atklāj ievērojamu daudzumu nelegālo sprāgtvielu un ieroču

Aizvadītais gads Eiropā iezīmējās ar vairākiem asiņainiem teroraktiem – Berlīnē, Ruānā, Nicā, Minhenē un Briselē. Arī 2017.gads iesācies ar bruņotiem uzbrukumiem Eiropas pilsētās. Daļā no šiem uzbrukumiem izmantoti tieši nelegāli iegūti ieroči, ņemot vērā šo tendenci, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kriminālizmeklēšanas pārvaldes amatpersonas visā Latvijā ir pastiprinājušas kontroli nelegālo ieroču apritei.





Mērķtiecīgi veicot virkni operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darbību, no nelikumīgās aprites pēdējo sešu mēnešu laikā izņemts ievērojams skaits arsenāla. Pagājušās nedēļas laikā vien Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes (GKrPP) Kriminālizmeklēšanas pārvaldes (KIP) amatpersonas atklāja vairākas vietas, kur kopumā tika izņemti 41 dažāda kalibra mīnmetāju šāviņi un citi sprādzienbīstami priekšmeti. Jāpiemin, ka no šī daudzuma var iegūt aptuveni 60 kilogramus sprāgstvielu. Pašreizējā informācija liecina, ka slēptuves, iespējams izveidojuši tā saucamie “melnie racēji”, kuri šos priekšmetus savākuši un noslēpuši iespējamai tālākai realizācijai vai to izjaukšanai ar mērķi iegūt sprāgstvielas. Ar atrasto un izņemto arsenālu iespējams apbruņot pat nelielu grupējumu.



Kopumā Valsts policijas GKrPP KIP 1. nodaļā 2017.gada pirmajā pusgadā uzsākti 11 kriminālprocesi pret 11 personām. Šo personu dzimšanas gadu diapazons ir no 1947.gada līdz 1991.gadam. Iepriekš minētie kriminālprocesi uzsākti pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas - par iespējamu šaujamieroču, šaujamieroču būtisko sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas, lielas enerģijas pneimatisko ieroču, sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu neatļautu izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu, realizēšanu un realizēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Valsts policija veica virkni operatīvo pasākumu un izmeklēšanas darbību Rīgā, Liepājā, Valmieras novadā, Ogres novadā, Vecpiebalgas novadā, Skrundas novadā, Gulbenes novadā, Ādažu novadā, Dundagas novadā, Aizkraukles novadā, Olaines novadā - kriminālprocesu ietvaros no nelikumīgās aprites izņemti 37 šaujamieroči; 8681 gabali dažāda kalibra munīcijas; 996 dažāda veida spridzināšanas ierīces, tajā skaitā ķīmiskās granātas; 134,87 kilogrami sprāgstvielu; 206 gabali šaujamieroču būtisko sastāvdaļu.

Aizdomās turētajām personām tika piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi. Pēc ekspertīžu pabeigšanas vēl tiks lemts par minēto kriminālprocesu nodošanu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.

Būtiski, ka 2017.gada pirmajos sešos mēnešos pēc Krimināllikuma 233.panta otrās daļas, KIP amatpersonas uz prokuratūru kriminālvajāšanai nosūtījušas jau desmit kriminālprocesu.