21.jūnijā Latvijas iedzīvotāji apies apkārt Latvijai un pulcēsies pie ugunskuriem Latvijas pierobežā

Par godu Latvijas simtgadei fonds „1836” izveidojis tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas stiepjas aptuveni 1836 kilometru garumā, aptverot visu Latvijas teritoriju pa sauszemes robežu. Šis maršruts tiks dāvāts Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē.

Jubilejas gada Saulgriežos, 21.jūnijā, katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” - noiet vienu no šī ceļa 1836 kilometriem un pulcēties pie pierobežas pašvaldību organizētajiem ugunskuriem. Tur tiks dziedātas spēka dziesmas Latvijai un plkst.22 visā Latvijā vienlaikus dziedāta Latvijas valsts himna. Latvija tādējādi kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji valsts simtgadei par godu apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši tās robežu ar ugunskuriem.

„Latvijas simtgade ir brīnišķīgs notikums, kas mūsu mūžā notiek vienīgo reizi. Tas, ka Latvijas iedzīvotāji šajā dienā apies apkārt savas valsts robežai un izgaismos to ar ugunskuriem, ir ļoti simboliski – tas ir kā apzināt pašiem sava nama pagalmu! Ziedonis ir teicis: neko citu man nedodiet, tikai laiku! Mūsdienās tas arī ir tas lielākais, ko mēs varam dot – savu laiku un mīlestību. Veltīt laiku savai tēvu zemei, apiet apkārt, apskaut, apmīļot – galu galā, tas ir tas, ko mēs dzimšanas dienās darām! Uz to arī aicina akcija „Izgaismo Latviju”,” saka viena no „Izgaismo Latviju” idejas līdzautorēm, Imanta Ziedoņa Muzeja uzticības padomes pārstāve Žanete Grende.

Akcijas „Izgaismo Latviju” īstenošanai tiks apzināti 1836 brīvprātīgie, - katrs būs atbildīgs par vienu kilometru Latvijas pierobežā un to saulgriežu vakarā noies, taču akcijā aicināts iesaistīties ikviens. „Brīvprātīgie katrs koordinēs gājienu vienā no Latvijas pierobežas kilometriem, tāpēc varam droši teikt –21.jūnija vakarā mēs savai valstij apkārt apiesim! Vienlaikus mēs aicinām šajā skaistajā un simboliskajā akcijā iesaistīties ikvienu Latvijas iedzīvotāju un izvēlēties jebkuru vietu Latvijas pierobežā – tepat Jūrmalā vai citur Baltijas jūras piekrastē vai attālākos Latvijas novados. Tā ir iespēja savai valstij par godu paveikt kaut ko vēl pasaulē nebijušu,” saka Maija Jaunzeme, Imanta Ziedoņa muzeja projektu vadītāja.

Akcija „Izgaismo Latviju” ir viens no oficiālajiem Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem, un to organizē fonds 1836 un Imanta Ziedoņa muzejs. Pēdējo divu gadu laikā izveidota 1836 kilometrus garā ceļa infrastruktūra, apzinātas atpūtas vietas un naktsmītnes gājējiem vai braucējiem, kuri nākotnē vēlēsies mērot kādu šī ceļa daļu. „Pēdējo divu gadu laikā 1836 ceļa izzināšanai un izveidei notikuši 36 ekspedīciju gājieni pierobežā, kuros piedalījušies ne tikai organizatori, bet arī tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Šogad notiks vēl astoņi gājieni, kuros paspēt piedalīties var ikviens. Tā ir iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, baudīt Latvijas skaisto dabu un izzinātu pierobežas novadu identitāti,” saka viens no idejas autoriem, fonda 1836 pārstāvis Enriko Podnieks.

Savas valsts un tās cilvēku izzināšana cieši sasaucas ar dzejnieka Imanta Ziedoņa idejām, tāpēc 1836 ceļa izveides un akcijas „Izgaismo Latviju” īstenošanā aktīvi līdzdarbojas arī Imanta Ziedoņa muzejs un fonda „Viegli” mūziķi. „Imants Ziedonis pats bija liels gājējs, kurš uzskatīja, ka šāds ceļošanas veids ļauj patiesi izzināt savu valsti un tās cilvēkus. Latvijas pierobežu Ziedonis aprakstījis arī savā grāmatā „Leišmalīte”, kuras ievadā starp citu raksta, ka reiz apkārt Latvijai ies tūrisma ceļš, un tā ir jābūt! Gājienos, kas notikuši 1836 ceļa apzināšanai, piedalījušies arī fonda „Viegli” mūziķi. Katra šāda gājiena izskaņā kultūras namos un skolās Latvijas pierobežā notikuši nelieli koncerti ar fonda „Viegli” mūziķu un citu mākslinieku piedalīšanos,” stāsta Žanete Grende.

Vienlaikus Latvijai top vēl viena dāvana – filma, kuru ar BlueOrange atbalstu veido RISEBA studenti. Tā būs dokumentālā filma par līdz šim notikušajiem 1836 fonda organizētajiem gājieniem, vēl plānotajiem un 21.jūnija „Izgaismo Latviju” akciju. Bankas BlueOrange dāvana Latvijai tiks nodota novembrī.

Akcijas „Izgaismo Latviju” norise:

Līdz plkst.18:20 Akcijas dalībnieku pulcēšanās pašu izvēlētajā vietā uz 1836 ceļa

18:36 Sākas gājiens apkārt Latvijai

20:00 – 20:30 Pulcēšanās pie pašvaldību ugunskuriem

21:00-21:30 Ugunskuru iedegšana

21:30 Spēka dziesmas Latvijai

22:00 Valsts himnas dziedāšana

Akcijā „Izgaismo Latviju” piedalīties aicina fonds 1836 un Imanta Ziedoņa muzejs, ceļabiedri – BlueOrange un 43 Latvijas pierobežas pašvaldības, atbalsta: Neste, Ford, Rīga TV24, Kurzemes Radio un Virsotne.