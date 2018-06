Akcijā „Izgaismo Latviju” ar savu kultūras programmu iesaistās novadi visā Latvijā

21.jūnija akcijā „Izgaismo Latviju”, kad mūsu valsts robežas kontūru izgaismos simtiem ugunskuru un notiks gājiens apkārt Latvijai, ar plašu kultūras programmu iesaistījušies ne tikai 43 pierobežas novadi, bet arī pašvaldības valsts vidienē. Pie „Izgaismo Latviju” ugunskuriem Latvijas novados 21.jūnija vakarā varēs izzināt latviešu saulgriežu tradīcijas, baudīt folkgrupu, koru un dažādu citu mūziķu uzstāšanos, notiks teātra izrādes, tiks demonstrētas filmas un notiks cita veida aktivitātes.

„Izgaismo Latviju” akcijas programma novados ir daudzveidīga un interesanta - katra pašvaldība padomājusi, kā pārsteigt gan pašu iedzīvotājus, gan viesus. 21.jūnijs astroloģiski ir arī gada īsākā nakts – īstie saulgrieži, tāpēc daudzos novados plānoti koncerti, uzstāsies deju kolektīvi, notiks saulgriežu rituāli, meistarklases, varēs izzināt latviešu tradīcijas. Taču visās vietās pie pašvaldību organizētajiem ugunskuriem notiks akcija „Izgaismo Latviju”, kuras programma paredz, ka no plkst.21:30 kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas Latvijai un plkst.22, vienlaikus visos Latvijas novados, - Latvijas himna.

Katrā no 43 pierobežas novadu pašvaldībām atradīsies vismaz viens „Izgaismo Latviju” ugunskurs, taču daudzos novados ugunskuri tiks kurti vairākās vietās – pie kultūras un saieta namiem, estrādēs, jūras krastā un citviet. Piemēram, Dundagas novadā ugunskuri tiks iedegti visos Līvu krastu ciemos no Ovīšiem līdz pat Ģipkai. Skaistkalnē tiks iedegti 17 ugunskuri, robežas tuvumā veidojot ugunskuru ceļu. Rīgā viens no ugunskuriem atradīsies Vecāķu pludmalē, kur rūpes par to uzņēmušies 1.Rīgas brigādes zemessargi. Informāciju par pašvaldību organizēto ugunskuru vietām un plānotajiem pasākumiem sniedz pašas pašvaldības, kā arī informācija apkopotā veidā pieejama vietnē www.izgaismolatviju.lv

“21.jūnijā katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts piedalīties akcijā „Izgaismo Latviju” - noiet vienu kilometru Latvijas pierobežā paša izvēlētā vietā un pulcēties pie pierobežas pašvaldību organizētajiem ugunskuriem. Latvija tādējādi kļūs par pirmo valsti pasaulē, kuras iedzīvotāji valsts simtgadei par godu apgājuši ap savu valsti un izgaismojuši tās robežu ar ugunskuriem. Akcijā aktīvi iesaistījušās arī dažādas sabiedriskās organizācijas un muzeji, piemēram, Raiņa mājas Berķenelē, kas sagatavojis īpašu programmu un ugunskura vietu,” stāsta viena no akcijas „Izgaismo Latviju” idejas autorēm, Imanta Ziedoņa muzeja pārstāve Žanete Grende.

„Gājiena vieta ir katra dalībnieka brīva izvēle – ceļš apkārt Latvijai iet ne tikai tālā Latvijas pierobežā, bet arī Rīgas apkaimē, Jūrmalā, Carnikavā un citviet. Katram var būt savs veids, kā šo Latvijas simtgadei veltīto kilometru pieveikt – to var noiet, var braukt ar riteni, skrituļot vai pierobežā braukt ar laivu pa Gauju. Saulkrastieši, piemēram, akcijas laikā dosies viens otram pretī, lai satiktos pusceļā. Puse dalībnieku ceļu sāks pie Baltās kāpas, otra puse – Saulkrastu otrā galā. Priekules novadā ļaudis nolēmuši pierobežas posmu ne tikai noiet, bet stafetes veidā arī apskriet apkārt savam novadam. Katram veids, kā Latviju 21.jūnija vakarā apmīļot, ir cits,” saka fonda 1836 pārstāve un pašvaldību koordinatore Inese Krūze.

Par akciju „Izgaismo Latviju”

Par godu Latvijas simtgadei fonds „1836” veido tūrisma maršrutu apkārt Latvijai, kas vijas aptuveni 1836 kilometru garumā, aptverot visu Latvijas teritoriju pa sauszemes robežu. Šis maršruts jeb „1836 ceļš” tiks dāvāts Latvijai un tās iedzīvotājiem valsts simtgadē. 21.jūnijā uz „1836 ceļa” notiks akcija „Izgaismo Latviju”, kuras laikā katrs Latvijas iedzīvotājs aicināts noiet vienu kilometru Latvijas pierobežā paša izvēlētā vietā, lai pēc tam dotos uz organizētajām ugunskuru vietām, dziedātu spēka dziesmas Latvijai un noslēgumā – valsts himnu.

Akcija „Izgaismo Latviju” ir viens no oficiālajiem Latvijas simtgadei veltītajiem pasākumiem, kuru organizē fonds „1836” un Imanta Ziedoņa muzejs ar bankas BlueOrange atbalstu un 43 pierobežas novadu pašvaldību aktīvu līdzdalību. Pēdējo divu gadu laikā iezīmēta 1836 kilometrus garā ceļa infrastruktūra, apzinātas atpūtas vietas un naktsmītnes gājējiem vai braucējiem, kuri nākotnē vēlēsies mērot kādu šī ceļa daļu.

Kā notiks akcija?