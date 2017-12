Alūksnes kultūras centrā - izrāde “Pēc pusnakts / After Midnight”

Sestdien, 6.janvārī, pulksten 17.00 Alūksnes Kultūras centrā būs redzama izrāde “Pēc pusnakts/After Midnight”, kurā piedalīsies pasaulslavenais latviešu pianists Andrejs Osokins, pianiste un dziedātāja Katrīna Gupalo, horeogrāfe un dejotāja Gabija Bīriņa un sitaminstrumentālists Elvijs Endelis. Izrādes videomākslinieks – Jānis Romanovskis.





Šī izrāde pārsteidz apmeklētājus ar spilgtiem sižeta un mūzikas pavērsieniem, krāšņu šovu un novatorisku pieeju skatuves mākslai.

Iestudējumā maigas, romantiskas, bet tajā pat laikā draiskas, koķetas un izaicinošas būtnes klejojumi savās fantāzijās norit nakts piedzīvojumu, netveramu vīziju un sapņu atmosfērā, skanot Amerikas mūzikas zelta laikmeta kompozīcijām – Kola Portera, Reja Čārlza, Merilinas Monro, Ninas Simones, Džordža Geršvina, Džūlijas Londonas un Ellas Ficdžeraldas dziesmām un melodijām.





Andrejs Osokins par dalību iestudējumā saka: “Man tas ir liels izaicinājums un uzdrošināšanās, jo šajā izrādē esmu gan aktiera, gan komponista aranžētāja, gan koncertpianista lomā. Tā ir fantastiska sajūta - veidot un piedalīties izrādē, kur savijas teātris, džezs, deja, klasiskā klaviermūzika, gaismas, videoprojekcijas, kas viss ir integrēts vienā stāstījumā.”





Katrīna Gupalo papildina: “Katra izrāde mani uzlādē ar milzīgu enerģijas lādiņu, iedvesmu un fantastisko saspēli ar kolēģiem, kur katrreiz ir savas īpašas nianses, krāsas un emocijas.”





Jāatgādina, ka daļai no Alūksnes publikas Andreja Osokina un Katrīnas Gupalo sadarbība jau ir labi zināma un spilgti palikusi prātā no koncertprogrammas “100 gadi ar Piafu” 2015.gadā – daudziem tas joprojām palicis prātā kā viens no skaistākajiem Alūksnes Kultūras centrā redzētajiem koncertiem!

Kā arī daļai alūksniešu sveša nav lieliskā un šarmantā horeogrāfe un dejotāja Gabija Bīriņa – viņa bija viena no dejotājām iespaidīgajā un saviļņojošajā deju izrādē “Visu”, kura Alūksnē bija vērojama 2017.gada rudenī.





Džeza teātra izrādi “Pēc pusnakts/After Midnight” organizē mākslinieku un producentu apvienība “Aira Laiviņa Artists”.





Biļetes uz koncertiem var iegādāties Alūksnes Kultūras centrā, kā arī citās “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv .