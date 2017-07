Ar vīnu, sieru un dziesmām bānītī

SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” 8.jūlijā otro reizi rīkoja Vīna svētkus bānītī. Braucēju bija vairāk nekā sēdvietu, tāpēc daži bija ar mieru pastāvēt kājās līdz Papardes stacijai, kurā daļa braucēju izkāpa. Pasažieriem bija iespēja nobaudīt un iegādāties vairākas “Pakalniešu” siera šķirnes un nodegustēt “Vecpāpanu” rabarberu, upeņu un aveņu vīnu. Par jauku atmosfēru gādāja mūziķis Vijārs Griķis no grupas “Vilx”, vienlaikus spēlējot dažādus instrumentus. Arī SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” valdes loceklis Aldis Kreislers spēlēja ģitāru un dziedāja dziesmas no savas biezās dziesmu klades, brīžiem uzraujot pa kādam meldiņam duetā ar Vijāru. Atmosfēra bija visnotaļ pozitīva, jo netrūka arī līdzi dziedātāju no pasažieru loka.



“Ļoti patika! Mēs braucam pirmo reizi. Vienkārši tāpat izdomājām. Kad atnācām, teica, ka nav brīvu vietu, ka būs jāstāv kājās, bet izrādījās, ka varējām sēdēt. Māsa atbrauca no Rankas un teica, ka vajag atpūsties. Un otru vecāko māsu paņēma līdzi. Tā nu braucām. Visvairāk patika atmosfēra pašā vagonā, jo neko jau mēs vairāk principā neredzējām. Vēl patika Papardē, kur mēs izkāpām un tie dūmi bija, kur lēja ūdeni. Bet atmosfēra vagonā bija vienreizēja!” pēc brauciena teica gulbeniete Gunta un viņas māsa Maija no Rankas, piebilstot, ka noteikti vēl brauks, bet tad uz ilgāku laiku, jo grib redzēt arī Alūksni.



“Pasākums jau cilvēkus interesēja, jo vagoni bija pilni. Bet ir ļoti grūti izstaigāt pa vagoniem. Vajadzētu degustācijas piedāvāt katrā vagonā. Protams, tas prasīs nedaudz cilvēku resursus, bet domāju, ka katrā saimniecībā jau pāris cilvēki atrastos. Nodegustēja diezgan daudz vīna. Parasti, kad esam Gulbenē, cilvēki vairāk iegādājas aveņu vīnu. Šoreiz bija kaut kas fenomenāls – visiem vajadzēja rabarberu vīnu!” saka “Vecpāpanu” saimnieks Māris Brencis.

Arī SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melderis ar svētku norisi ir apmierināts.



“Cilvēku bija daudz. Atvainojos tiem, kam kādu brītiņu nācās pastāvēt kājās, jo bānītim ir tāda ietilpība, kāda ir. Bija daudz ārzemju viesu – gan no Maskavas, gan no Igaunijas, no Daugavpils, no Kurzemes. Visi bija apmierināti, produkcija visiem garšoja. Centīsimies vietējiem mājražotājiem dot iespēju. Šogad vēl plānojam augustā sarīkot nedaudz cita virziena braucienu – 19.augustā būs medus, maizes un alus brauciens. Bitenieks Armunds Galviņš piedāvās medu, būs “Ozolu” maize no Lejasciema un “Tālavas ķēniņa alus”. Būsim tie, kas izskandinās plašāk mūsu mājražotāju vārdu,” viņš saka.