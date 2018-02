Dziesmu un Deju svētkiem reģistrējies 761 novada potenciālais dalībnieks

No 1. līdz 13. februārim visi potenciālie XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI deju svētku dalībnieki tika aicināti elektroniski reģistrēties dalībai svētkos. Gulbenes novadu provizoriski pārstāvēs 761 dalībnieks, taču jānorāda, ka tas ir tikai potenciālo svētku dalībnieku skaits, jo priekšā vēl vairāku nozaru pārbaudes skates.



Tikai maijā, pēc skašu un konkursu rezultātiem, Latvijas Nacionālais kultūras centrs svētku dalībniekus oficiāli apstiprinās. Kuplāk pārstāvētā ir tautisko deju nozare – 383 potenciālie dalībnieki, kori – 142, pūtēji – 116, amatierteātri – 53, lietišķā māksla – 30, folklora – 27, tautas mūzika – 10 potenciālie dalībnieki. Turēsim īkšķus, lai uz svētkiem izdoties tikt visiem!

Dalībnieku elektroniska reģistrācija dziesmu un deju svētku vēsturē notikusi pirmo reizi. Tas ir ātrs, viegls un mūsdienīgs veids, kā nodot svētku rīkotājiem nepieciešamos datus daudzfunkcionālas dalībnieka kartes izveidei. Gaidāmo svētku dalībnieku karte būs daudzfunckionāla – tā kalpos gan kā dalībnieka identifikācijas dokuments, gan kā dalībnieka ikdienas neatņemama sastāvdaļa, jo ar to varēs bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko transportu, saņemt ēdināšanas pakalpojumus svētku norises vietās, iekļūt mēģinājumu un koncertu norises vietā. Katrā dalībnieka kartē būs iestrādāts unikāls elektronisks čips.

Latvijas valsts simtgades zīmē notiekošie XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki norisināsies Rīgā no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Svētku nedēļa ir kulminācija, kurai organizatori – Latvijas Nacionālais kultūras centrs – un amatierkolektīvi ir sākuši gatavoties uzreiz pēc iepriekšējiem – XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem.

Svētku nedēļā Rīgā ieradīsies vairāk nekā 40 000 dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta Dziesmu un deju svētku tradīciju. Septiņas dienās viņi piedalīsies vairāk nekā 54 pasākumos – koru, deju, pūtēju orķestru, kokļu, tautas mūzikas, vokālo ansambļu, folkloras kopu u.c. koncertprogrammās, latviešu tautas tērpu skatē, tautas lietišķās mākslas izstādē un amatierteātru izrādēs. Svētkus klātienē (maksas un bezmaksas pasākumos) varēs vērot 500 000 apmeklētāju.

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos kā vienā no lielākajiem Latvijas valsts simtgades notikumiem atbalsojas simtgades svinību vēstījumi un vērtības. To centrā ir cilvēks – svētku dalībnieks visplašākajā nozīmē, sākot no dziedātāja vecmāmiņas, līdz komponistam, brīvprātīgajam, šuvējai un svētku viesim. Ikviens iesaistītais turpina tradīciju, radot un darot Dziesmu un deju svētkus, un reizē arī savu valsti – Latviju. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vērtības ir cieņa, kopība un tagadnīgums.