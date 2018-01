Galerijā "Laipa" atklās Ilzes Aulmanes personālizstādi “Pērnā gada kumeliņš"

Valmierā, Galerijā Laipa, Stacijas ielā 37, 27.janvārī tika atklāta Ilzes Aulmanes personālizstāde “Pērnā gada kumeliņš”. Izstāde būs apskatāma līdz 28.februārim.

2017.gadu Galerijā Laipa iesākām ar jaunu tradīciju – 11 makslinieču vārdā ILZE izstādi. Šogad, turpinot tradīciju, atklājam gleznotājas Ilzes Aulmanes personālizstādi.

"Pērnā gada kumeliņš", tā omīte sauca manu kursabiedru. Neko daudz vairak es par šo biedru arī nezinu, bet šī detaļa man palikusi atmiņā un saistās ar kaut ko jauku. Līdzīgi ar šiem darbiem. Tie tapuši izmantojot pašas uzņemtus fotomirkļus, negaidītus, patīkamus, kurus visus saista kāda noteikta noskaņa, un paralēli tik daudz apstākļu, nosaukumu, cilvēku iekšējo dzīvju, koku sugu, ūdens tepmeratūras faktoloģiskā "nezināšana". Visi darbi tapuši uz audekliem, ar akrilu, taču tehniskais izpildījums ir dažāds. Tāpat kā dzīvojot, mēs par kaut ko domājot, ejot cauri dzīvei mainam fokusu, mainās uztveres īpatnības - arī darbos ir lietas fokusā, ir aizpeldējušas, ar centrālu kompozīciju, izkaisītu, kaut kas abstraktāks un kaut kas tik reālistisks. Darbus caurvij arī atsauces uz debeszilo, kā simbolu, arī balto, dzīvīgi zaļo.. Ja liekas kaut kas nepabeigts, tādam tam jābūt. Tie atspoguļo manu parsonību un to - ko vēlos pastastīt citiem - "debesis" var sastapt negaiditi, mirklīgi un skaisti, pirms tam arī var būt tāls ceļš, darbs, zināšanas utt. un tomēr tas viss paliek mazs tā priekšā ko sastopam.

"Debesu valstība" bieži ir pieminēta jaunajā derībā, Bībelē. Piemēram - "Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi" /1/, vai - "Un Jēzus, redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, uz to sacīja: "Tu neesi tālu no Dieva valstības." /2/. Debesis, valstība, tuvums un gudrība šeit ir savstarpēji savienoti un galu galā - "Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja: "Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā. /3/. Tatad vēl "patiesība, atgriešanās un bērns" veido pietiekami spēcīgu komplektu, kurš mani urdījis, rosinājis un ir tapusi šī gleznu sērija, kā veltījums arī mūsu valsts - Latvijas simtgadei - Latvijas pagatnei un nakotnei.