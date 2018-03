Arī gulbenieši vēlas skatīties kinofilmas uz lielā ekrāna. Sevišķi jau latviešu autoru filmas. Pagājušās nedēļas nogalē bija liela interese par spēlfilmu “Nameja gredzens”, kas tika demonstrēta Gulbenes kultūras centra diskozālē, kur ir vieta 80 skatītājiem. Zāle bija piepildīta un pat pārpildīta.



“Vai Gulbenes novada iedzīvotāji, nodokļu maksātāji, nav pelnījuši kino skatīties kultūras centra lielajā zālē?!” “Dzirkstelei” savu viedokli izsaka pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore Iveta Kovtuņenko.

Arī citi kinoskatītāji “Dzirkstelei” ir izteikušies, ka kultūras centra diskozālē nav ventilācijas, ir cieti un neērti krēsli, skatītāji sēž pārāk tuvu ekrānam. Salīdzinājumam iedzīvotāji piemin, ka filmas tiekot rādītas arī Lizuma un Litenes kultūras namos, taču – lielajās zālēs, kur apstākļi esot daudz ērtāki un arī ekrāns atrodoties pienācīgā attālumā no skatītājiem. Citāds viedoklis ir novada deputātam gulbenietim Valtim Krauklim: “Esmu bijis uz visām filmām, kuras tagad rādītas diskozālē. Mani viss apmierina – bilde, skaņa. Esmu gājis un iešu skatīties filmas. Kurš nevēlas, tas neiet.”

Gulbenes kultūras centra direktors Egons Kliesmets “Dzirkstelei” skaidro: “Mēs radām apstākļus noskatīties filmas šeit. Mēs nākam pretī! Ja ir vēlme pēc lielākām ērtībām, ir jābrauc uz kinoteātriem.”

Filmas Gulbenes kultūras centra diskozālē tiek demonstrētas, izmantojot ierakstus kompaktdiskos. Rādīšanai izmanto pašu iestādē esošo tehnisko aprīkojumu. Par kompaktdiska izmantošanu kultūras centram ir jāmaksā. “Peļņas mums par to nav. Rādām par pašizmaksu,” saka E.Kliesmets.

E.Kliesmets skaidro, ka diskozālē vismaz ir iespējams nodrošināt lielāku bildes kvalitāti uz ekrāna. Lielajā zālē kvalitātes ziņā šobrīd apstākļi ir sliktāki, jo ekrāns atrodas par tālu no projektora un bilde nebūtu laba. “Tur būtu jābūt trīsreiz jaudīgākam projektoram. Par to mums ir projekts. Ja to izdosies īstenot, tad varēs rādīt filmas arī lielajā zālē,” saka kultūras centra direktors. Viņš uzskata, ka diskozālē krēsliem ir ērtākas atzveltnes un mugurai tie ir patīkamāki nekā lielās zāles krēsli, kuri gan ir mīkstāki. Vai diskozālē vajadzīgs remonts? E.Kliesmets saka – tas esot diskutējams jautājums, jo viss ir atkarīgs no finansiālajām iespējām.

E.Kliesmets arī atgādina, ka šis Latvijā ir lielo Dziesmu un Deju svētku gads. Kultūras centrs esot ļoti noslogots, tur notiek tautas mākslas kolektīvu mēģinājumi. Arī laikā, kad diskozālē rāda filmas, citas kultūras centra telpas arī ir aizņemtas. Direktors skaidro, ka darbs ir jāsaplāno tā, lai viss notiktu vienlaikus.



Neesot atmetama cerība, ka reiz Gulbenē atkal būs īsts kinoteātris. Līdz tam ir jāizmanto tādas iespējas, kādas ir. Tajā pašā laikā tepat blakus Smiltenē esot kinoteātris. Šādam nolūkam piemērotās telpās pašlaik remonts notiekot Madonā.