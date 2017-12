Gulbenes novada bibliotēkā skatāma Agras Ritiņas gleznu izstāde

Gulbenes novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre - eksperte Ieva Brūniņa atgādina, ka Gulbenes novada bibliotēkas otrajā stāvā skatāma Agras Ritiņas gleznu izstāde "Noskaņa krāsās".

"Gadījumā, ja uz bibliotēku plānojat doties 22. un 23. decembrī, informēju, ka šajās dienās ir mainīti darbalaiki: 22.decembrī no pulksten 10.00 līdz 17.00, bet 23. - no pulksten 9.00 līdz 14.00. Piebilstams, ka no 24. līdz 26.decembrim, kā arī 29 decembrī bibliotēka būs slēgta. 30.decembrī strādāsim no pulksten 9.00 līdz 14.00, bet jaunajā gadā darbu atsāksim 2.janvārī," stāsta I.Brūniņa.