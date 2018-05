Gulbenes pilsētas svētki būs dažādām aktivitātēm bagāti

Prognozes vēsta, ka jūlija izskaņa Gulbenē solās būt pavisam karsta, jo 27.-28.jūlijā tiks svinēti tradicionālie Gulbenes pilsētas svētki, kuru ietvaros notiks arī mākslas plenērs „Mana Vidzeme” un pirmais starptautiskais tekstilmākslas festivāls „Divi Jūliji”, kurā tiks cildinātas Gulbenes novadā dzimušo Latvijas dizaina pamatlicēju Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes radītās starptautiski nozīmīgās kultūras vērtības.

Svētki sāksies Vecgulbenes muižā ar starptautisko zinātnisko konferenci par novadnieku J.Madernieka un J.Straumes personībām un daiļradi. Konferencē piedalīsies lektori no Latvijas, Gruzijas, Lielbritānijas un Irānas.

Turpinājumā pašā pilsētas centrā pie pulksteņa notiks sacensību „Latvijas spēcīgākā pilsētā 2018” Gulbenes posms, kur visiem kopā jācenšas pēc iespējas vairāk reižu guļus uzspiest svara stieni.

Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā ikviens ir aicināts uz pilsētas svētku ieskaņas koncertu, kurā muzicēs ģitārists Kaspars Zemītis, bet dziedās Garkalnes novada jauktais koris „PaSaulei”, kuru vada Jānis Ozols.

Svētku pirmās dienas vēlā vakarā Vecgulbenes muižas parkā Ādolfa Alunāna izrādi „Mucenieks un muceniece” demonstrēs Cēsu teātris režisores Edītes Siļķēnas vadībā. Pēc tam ar performanci „Ziedu duets” pārsteigs dziedošās lelles un Latvijas Nacionālās operas mākslinieki tenors Juris Vizbulis un soprāns Laura Teivāne. Aktivitātes parkā noslēgs Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra koncerts.

Tikmēr Jaunatnes parkā muzicēs grupa „Singapūras satīns”, pēc kuras būs diskotēka ar DJ Richy un VJ Kosmoss.

Visā pilsētā tumsas aizsegā būs piedzīvojums „Nakts orientēšanās”.

28.jūlijā plaši tiks apdzīvots Vecgulbenes muižas parks un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja teritorija, lai realizētu festivāla „Divi Jūliji” aktivitātes visai ģimenei – amatnieku tirdziņu; meistardarbnīcas ar aitas vilna vērpšanu un aušanu uz dažādām stellēm, vilnas jostu pīšanu, mezglošanu un adīšanu, vilnas krāsošanu ar dabiskām krāsvielām, pirtslietu darināšanu, netradicionālo paklāju darināšanas paņēmieniem; radošajām darbnīcām Gulbenes novada amatnieku un lietišķās mākslas meistaru vadībā – filcēšana un citas radošas lietas; Gulbenes novada folkloras kopu un mazākumtautību ansambļa koncertu. Paralēli šīm aktivitātēm, varēs aplūkot latviešu tautas lietišķās mākslas izstādi „Es izaudu gultas deķi”, Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras un Dizaina nodaļas pasniedzēju un maģistrantūras studentu darbu izstādi, māksla plenēra „Mana Vidzeme” izstādi, kurai darbus ar Gulbenes novada vidi, ainavu un cilvēkiem būs radījuši 15 profesionāli mākslinieki no Latvijas, to vidū mākslas pedagogi no Gulbenes Mākslas skolas. Šeit pat parkā Tirzas pagasta amatierteātris „Mūžam Tavs” spēlēs izrādi „Maris, ilgu nemiers nenorimst”, režisore Alda Alberte.

Tikmēr Jaunatnes parkā svinēsim bērnu rītu ar koncertšovu „Izklausies dzirdētss – mežā” un 13 jaunajiem solistiem no visas Latvijas. Būs arī piepūšamās atrakcijas.

Protams, netiek aizmirstas arī sportiskās aktivitātes – „Gulbene Power Games” Gulbenes sporta centrā, Gulbenes novada atklātā kausa izcīņa smilšu volejbolā III posms un, V.Kazāka kauss soļošanā Gulbenes stadionā.

Pilsētas centrālajā skvērā pāris stundas pēc pusdienlaika koncertu sniegs Gulbenes kultūras centra bērnu popgrupas „Pipariņi” un „Pipari”, Litenes tautas nama bērnu vokālā grupa „Brīnumiņi”, Gulbenes novada valsts ;gimnāzijas instrumentālā grupa “Pieci”, Lejasciema instrumentālā grupa “Deep silence”, Katalonijas bundzinieku grupa “Fills de la flama”, līnijdeju grupas “Mistērija”, “Raganiņas” un “Dzinteles”.

Hip-hop mūzikas stila cienītāji varēs baudīt reperu „Viņa” un „Edavārdi” priekšnesumus.

Pilsētas svētku noslēguma pasākums un balle notiks Vecgulbenes muižas parkā. Koncertā „Mans draugs Mārtiņš Freimanis” uzstāsies Lauris Reinis, Līvi, Kārlis Būmeisters, Refleksija un Arturs Gruzdiņš, Z-Scars, Olga Rajecka, Zintis Žvarts, Katrīna Bindere, Madara Grēgere un Andris Ērgis, kurš muzicēs arī nakts ballē.

Ieeja uz visiem pasākumiem bez maksas.

Pasākums tiks fotografēts/filmēts, iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes nolūkam.