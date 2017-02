Jau astoto gadu notiks Latvijas jauno izpildītāju konkurss „Nāc sadziedāt”

Rīgas Stradiņa universitātes aulā 4. un 5. martā notiks vokālistu konkurss „Nāc sadziedāt”, informē Rīgas Stradiņa universitātes aulas

vadītāja Astra Puriņa.



"Konkursā aicināti piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas, vecumā no 5 – 21 gadam, lai pieteiktos konkursam, jāaizpilda noteikta parauga pieteikuma anketa, ko līdz ar konkursa nolikumu un plašāku informāciju var atrast – www.nacsadziedat.lv. Pieteikumi no solo izpildītājiem un popgrupām tiks pieņemti līdz 25.februārim. Konkursantiem jāsagatavo viena dziesma pēc brīvas izvēles," stāsta A.Puriņa.



Konkursa dalībniekus vērtēs dziedātāja Aija Andrejeva, komponists un dziedātājs, grupas „The Sond Poets” solists Jānis Aišpurs, kurš ieņems žūrijas priekšsēdētāja amatu, tāpat žūrijā būs dziedātājs Lauris Valters. Šogad domāts par to, lai žūrijas locekļi pārstāvētu pēc iespējas vairāk mūzikas žanrus.

Skanīgās balsis ir atnesušas iedvesmu arī šim – astotajam konkursa norises gadam, tātad – bērni tiešām ir mūsu svētība, to apzinās un arī šogad uz skanīgu atkalredzēšanos aicina arī konkursa vadītāja Aina Poiša.

Nolikums un pieteikuma formas: www.nacsadziedat.lv