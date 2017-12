Kārtējais mākslinieka meistardarbs

Latvijas Banka izlaidusi sudraba kolekcijas monētu “LPNP 1.sesija”. Varam lepoties, jo tās grafiskā dizaina autors ir Ivars Drulle, kuram šogad tika piešķirta balva “Gulbenes novada GODS”.

Monēta ir veltīta vienam no nozīmīgākajiem notikumiem ceļā uz Latvijas valstiskuma izveidi – Latviešu pagaidu nacionālās padomes (LPNP) 1.sesijai, kas pirms 100 gadiem notika Valkā.



Monētas priekšpusē I.Drulle attēlojis bezvadu tīkla simbolu, virs tā puslokā divās rindās kārtots uzraksts “Lai dsiwo brihwa apweenota Latvija!”. Zem Wi-Fi simbola lasāms uzraksts “Walka”, zem tā – gadskaitlis “1917”. Monētas aizmugurē spirāles veidā, sākot no ārpuses, kārtots LPNP uzsaukuma “Visiem latviešiem!” teksta fragments vēsturiskajā rakstībā.

I.Drullem sākumā šķitis, ka šī būs tā monēta, kurai būs visgrūtāk izdomāt grafisko dizainu. Latvijas Bankas izsūtītais materiāls, ar kuru tā piedāvāja rīkoties, bija avīzes izdruka un vairāk nekas cits. "Par vienu monētas pusi man kļuva skaidrs, ka tas būs signāls kā Wi-Fi simbols,” stāsta I.Drulle. Savukārt monētas otrā pusē viņš mēģināja šo signālu attēlot citādāk. Viens no variantiem bijis to attēlot, izmantojot Morzes ābeci. Bet galarezultātā tomēr izlēmis rindkopu no šīs avīzes izdrukas ietērpt kā spirāli, tā to attēlojot signāla formā, kas nāk no centra un izplatās pa visu Latviju.

Grafiskā dizaina autors viņš ir ne tikai šai monētai, bet, kā zināms, arī monētām “Latgales kongress”, “Rīgas pilij 500”, “Ainažu jūrskolai”. Savukārt monētai “Nacionālais uzņēmējs” I.Drulle bija plastiskā modeļa autors. Monētas tika kaltas Nīderlandē.

Vai tuvākajā nākotnē ir sagaidāma vēl kāda monēta? Mākslinieks skaidro, ka monētu gatavo tas, kurš uzvar Latvijas Bankas konkursā, un līdz šim veiksme ir bijusi viņa pusē.