Konkursa "Balss burvis 2018" titulu iegūst Abigaila Kostigova un Alise Nebēdniece

Gulbenes kultūras centrā 12.aprīlī norisinājās Gulbenes novada mazo vokālistu konkurss “Balss burvis 2018”. Galveno titulu jaunākajā grupā (3-5 gadi) šogad ieguva Abigaila Kostigova no Līgo pagasta, savukārt vecākajā grupā (6-8 gadi) – Alise Nebēdniece no Druvienas pagasta. Kopumā konkursā piedalījās 20 dalībnieki: 8 - jaunākajā grupā un 12 – vecākajā. Par to informē Gulbenes novada dome vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane.

Konkursa tēma bija “Mūsu dziesmas Latvijai”, tāpēc katrs dalībnieks izteica savu novēlējumu Latvijai dzimšanas dienā.



Mazos dziedātājus vērtēja žūrija - Laura Anže, Gulbenes Mūzikas skolas skolotāja; Normunds Mazūrs, mūziķis, dziesmas "Manai pilsētai" mūzikas autors un izpildītājs; Jānis Kokarevičs, muzicējošs jaunietis, spēlē Gulbenes mūzikas skolas orķestrī un grupā “Pieci”, konkursa “Cālis” dalībnieks, kur savulaik iegūta 3.vieta.

Rezultāti

Jaunākā grupa (3-5 gadi)

Balss burvis 2018 – Abigaila Kostigova (4 gadi, Līgo)

1.vieta - Luīze Rauza (5 gadi, Gulbene)

2.vieta - Laura Tinkuse (4 gadi, Gulbene)

3.vieta - Kate Birzniece (4 gadi, Stāmeriena)

Drosmīgākais izpildījums - Stefānija Patrīcija Balode (4 gadi, Druviena)

Rotaļīgākais izpildījums – Denīze Dreiškena (5 gadi, Gulbene)

Brašākais izpildījums – Lauris Sergejevs (3 gadi, Druviena)

Latviskākais Balss burvis – Dārta Smagare (3 gadi, Stāķi)

Vecākā grupa (6-8 gadi)

Balss burvis 2018 – Alise Nebēdniece (8 gadi, Druviena)

1.vieta – Estere Cīrule (7 gadi, Gulbene)

2.vieta – Ieva Ķikuste (7 gadi, Gulbene)

3.vieta- Elīna Pelēce (6 gadi, Druviena)

Patriotiskākais izpildījums – Asnāte Ķikuste (7 gadi, Gulbene)

Izjustākais izpildījums – Rūta Rudzīte (8 gadi, Druviena)

Sirsnīgākais izpildījums – Kate Tīna Melberde (7 gadi, Daukstu pag.)

Krāsainākais izpildījums – Gabriela Kostigova (8 gadi, Līgo)

Pavasarīgākais izpildījums – Evija Ozoliņa (8 gadi, Druviena)

Akurātākais izpildījums – Gabriela Tiltanova (8 gadi, Gulbene)

Ģimeniskākais izpildījums – Gregs Gorodko (7 gadi, Gulbene)

Latviskākais Balss burvis – Agate Sīmane (7 gadi, Gulbene)

Paldies skolotājiem Ligitai Plešanovai-Jarusovai, Līgai Kļaviņai, Vitai Poišai, Dacei Freimanei, Ilvai Liepiņai, Intai Zellītei, Grigorijam Gorodko un Ilzei Rakovskai par bērniņu sagatavošanu konkursam!