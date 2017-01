Konkursā izvērtē 34 pretendentus

Ir izvērtēti 34 Ziemassvētku un Jaungada konkursam “Sniegpārslu brīnumu radot” pieteiktie pretendenti. Šoreiz konkursa tēma bija “Staro gaiši Ziemassvētkos!”. Konkursa uzvarētāji vairākās nominācijās tiks cildināti Gulbenes novada domē 26.janvārī pulksten 17.00.

Vērtēšanas komisija ir apskatījusi visus 34 pieteiktos objektus, lai redzētu, kā ir noformēti ēku logi, skatlogi, namu fasādes, piegulošās teritorijas, kādi inovatīvi vai tradicionāli rotājumi tikuši izmantoti, un jau izdarījusi savus secinājumus.

“Šobrīd saglabāsim intrigu un labākos neatklāsim līdz sumināšanas pasākumam. Mūs iepriecināja tas, ka ir paplašinājies to uzņēmumu un iestāžu loks, kas sevi pieteica konkursam. Bija patīkami atkārtoti redzēt vairākas iestādes un daudzdzīvokļu mājas, kas šoreiz konkursā nebija pieteikušās, jo iepriekšējos gados jau bija saņēmušas novērtējumu un balvas, tomēr arī tagad turpina uzpost, sakārtot un izrotāt savu apkārtni. Tas gaišums, kas pagājušā gada nogalē bija redzams mūsu novadā, īpaši tajā laikā, kad vēl nebija sniega, visus priecēja. Braucot un apskatoties arī kaimiņu novadus, man šķita, ka Gulbenes novadā šī gaišuma bija krietni vairāk ne tikai Gulbenes pilsētā, bet arī pagastos. Arī atsevišķas viensētas bija izgaismotas un izrotātas nevis garāmgājēju, bet pašu saimnieku priekam. Mums ir arī diezgan daudz ēku un būvju, piemēram, kā Velēnas baznīca, kur izmantotas nevis mazās gaismiņas, bet lielāki gaismas objekti. Baznīcai, to neieraugot, neviens nevar pabraukt garām. Tāda ir Gulbenes novada valsts ģimnāzija, kura ir izgaismojusi savu fasādi. Liela nozīme ir arī ēku arhitektūrai, tāpēc turpmāk vēl lielāku uzmanību varētu veltīt šo ēku fasāžu izgaismošanai. Izaugsmei un oriģināliem risinājumiem vēl ir daudz iespēju, lai gan arī šajā konkursā redzējām diezgan daudz oriģinālu ideju. Bija prieks redzēt Gulbenes mākslas skolu. Svētku laikā to nebija iespējams nepamanīt. Viss skaistais pozitīvi uzlādē katru no mums,” teica vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs, Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis.

Svētku noformējumi tika vērtēti četrās kategorijās: privātmājas, daudzdzīvokļu dzīvojamie nami, uzņēmumi un sabiedriskās ēkas, valsts un pašvaldības iestādes.