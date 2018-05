Krievu romances izskanēs arī Gulbenē

Gulbenes kultūras centrā 18.maijā pulksten 18.30 notiks Viktora Kozlitina koncerts “Neaizmirstamas melodijas”, kura jaunā programma ir pārsteidzoši daudzveidīga, veidota no pazīstamākajām romancēm un dziesmām, kuras iekļautas mākslinieka četrās iepriekšējās koncertprogrammās.





Klausītāji varēs dzirdēt skaistākās romances no pirmā soloalbuma ”Krievu romances”, kurā ar savu atpazīstamību un kaisli īpaši izceļas publikai iemīļotās romances “Очи черные”, “Гори, гори моя звезда”, “Ямщик, не гони лошадей”.







Dziesmas no albuma “Mirkļi” atgādinās par I.Dunajevska, N.Bogoslovska, M.Tariverdijeva melodiskajām kompozīcijām no vecām kinofilmām. Izskanēs arī pazīstamas Vladimira Visocka dziesmas no albuma “Спасите наши души”.







Koncerta noslēgumā dzirdēsiet neaizmirstamās Arno Babadžanjana melodijas un leģendārā dziedātāja Muslima Magomajeva sacerēto dziesmu “Синяя вечность”. Viktora Kozlitina spēcīgā balss skanēs ģitāras pavadījumā, paša dziedātāja izpildījumā.







Koncerts ilgs 1 stundu 30 minūtes (bez starpbrīža). Biļetes nopērkamas iepriekšpārdošanā Gulbenes kultūras centrā kases darba laikā un “Biļešu paradīzes” kasēs. Ieeja – 5 eiro.