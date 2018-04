Kultūras tūrisma vizīte Sanktpēterburgā

Vidzemes muzeju, tūrisma informācijas centru un pašvaldību darbinieki no Ērgļiem, Gulbenes, Smiltenes, Alūksnes, Olaines, Lielvārdes, Turaidas muzejrezervāta, Carnikavas un Cēsīm no 3. līdz 6. aprīlim viesojās Sanktpēterburgā, piedaloties Ermitāžas Apaļā galda konferencē, iepazīstot kaimiņvalsts lielākos un nozīmīgākos muzejus, krājumus, kā arī to uzturēšanas problemātiku, informē Gulbenes novada domes mājaslapa.

Gulbenes novadu pārstāvēja Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja muzejpedagoģe Iveta Petrovska, Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja Lienīte Reinsone un Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre.

"Apaļā galda konferences tēma šogad bija “Muzejs un kultūras tūrisma problēmas”. Visi referāti jau laikus apkopoti grāmatā. Dažādu Krievijas muzeju speciālisti dalījās pieredzē par problēmām ar apmeklējuma sezonalitāti, muzeju ietilpību, apmeklētāju rindām, riskiem apmeklētāju plūsmas palielināšanā un digitālo tehnoloģiju izmantošanu. Divas nozīmīgas atziņas, kas būtiskas arī Latvijā: muzejs nedrīkst pielāgoties vai pakļauties komercijai, “noslīkstot” suvenīru bodītēs un krodziņos, kā arī nedrīkst pazaudēt muzeja noskaņu, pārcenšoties ar drošības pasākumiem, pārāk norobežojot un attālinot ekspozīcijas no apmeklētājiem," raksta Cēsu novadu laikraksta "Druva" korespondente Līga Eglīte.

Apaļā galda konferences viesiem bija iespēja gidu pavadībā apmeklēt vairākus muzejus. Īpaši Vidzemes delegācijai tika noorganizēta Katrīnas I pils kompleksa atvēršana Carskoje Selo. Krievu muzejā, kur glabājas pasaulē lielākā krievu tēlotājmākslas kolekcija, speciālisti iepazīstināja gan ar lielākajām vērtībām un dārgumiem, gan diskutēja par sezonalitāti, apmeklētāju plūsmu Pēterburgas Balto nakšu laikā, dažādu pasākumu rīkošanu, parku un dārzu uzturēšanu.



Piebilstams, ka Krievu muzeja pārstāvji martā viesojās Vidzemē, iepazīstot Alūksnes, Gulbenes, Cēsu, Turaidas un Rīgas muzeju darbu.

Ermitāžā gida vadībā tika iziets klasiskais maršruts. Vidzemes delegācijai bija iespēja apmeklēt arī Ermitāžas Atvērto krājumu Staraja Ģerevņa, kur eksponāti glabājas 2010.gadā celtā modernā un īpaši aprīkotā ēkā, notiek izpēte un restaurācija.