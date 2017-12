Lai Ziemassvētkos virtuvē smaržotu pēc cepeša un cepumiem

Ziemassvētku smaržu mājās viegli var radīt ar dažādu šim laikam raksturīgo garšvielu – kanēļa, krustnagliņu, ingvera, safrāna, kardamona, vaniļas cukura izmantošanu dažādu cepumu, kēksu, kūku, cepešu, karsto dzērienu un pat dāvanu un svētku rotājumu pagatavošanai, pieredzē dalās AS Santa Maria sabiedriskās ēdināšanas daļas vadītāja Sanda Stalbova.

“Ziemassvētku laika ēdieni nav iedomājami bez aromātiskām garšvielām, no kurām iespējams veidot arī dažādas kombinācijas. Mūsu vispopulārākās garšvielas šo svētku gaidīšanas laikā ir karstvīna un piparkūku garšvielas, kanēlis, krustnagliņas, safrāns un vaniļas cukurs. Piemēram, kanēlis ir salda un aromātiska garšviela, kas ideāli piemērota desertiem un konditorijas izstrādājumiem. To visbiežāk izmanto kanēļa maizītēs, taču kanēlis ir labi piemērots arī, piemēram, trifelēm. Savukārt pasaulē dārgākā garšviela – safrāns tiek iegūts no ziediem, un šīs garšvielas saldais aromāts asociējas tieši ar Ziemassvētkiem. Ļoti populāras ir safrāna maizītes, bet safrāna karameles un baltās šokolādes kūka ir sapnis visiem safrāna cienītājiem! Vēl vienai garšvielai, bez kuras nav iedomājami šie svētki – krustnagliņām ir salda garša ar spēcīgu raksturu. Samaltas krustnagliņas tiek izmantotas gaļas ēdienos, sautējumos un konditorijas izstrādājumos. Tās ir piemērotas arī dekorēšanai, piemēram, Ziemassvētku cepetim vai citiem ēdieniem,” par garšvielu pielietojuma idejām stāsta AS Santa Maria sabiedriskās ēdināšanas daļas vadītāja Sanda Stalbova.

Vaniļas cukurs kūkās un virs tām

Cepumu, kūku, kēksu, maizes, kakao gatavošanai ļoti iecienīta garšviela ir vaniļas cukurs. Tā sastāvā ir dabiskā vaniļa, ko var atpazīt pēc niecīgiem smalkiem, tumšiem graudiņiem. Vaniļas cukuram ir piesātināta garša un aromāts, un ar to pūdercukura vietā var pārkaisīt kūkas un citus konditorijas izstrādājumus.

Garšvielu kombinācijas, ar kurām nav iespējams kļūdīties

Piparkūku gatavošanā saimniece pati attiecīgās devās var kombinēt garšvielas, bet piparkūku garšvielas – kanēļa, ingvera, krustnagliņas un kardamona maisījums vienmēr garantē, ka izdosies ideālas piparkūkas. Līdzīgi ir ar karstvīna garšvielu, un šī maisījuma sastāvā iekļautas rozīnes, ingvers, pomerances miza, kanēlis, kardamons un krustnagliņas. Turklāt ar to var bagātināt arī citus karstos dzērienus, piemēram, pievienojot karsētai ābolu sulai. Lielisks dzēriens, ar ko sagaidīt nosalušos mājiniekus, ciemiņus vai paņemt līdzi uz mežu, ejot pēc eglītes.

Kāpēc safrāns ir tik dārgs?

Smalkos safrāna pavedienus iegūst no safrāna krokusa ziedu drīksnām, kas tiek ievāktas ar rokām. Safrāna krokusus galvenokārt audzē Irānā, bet vēl arī Marokā, Spānijā, Grieķijā un Indijā. Iedomājieties, lai iegūtu kilogramu safrāna, ar rokām nepieciešams novākt 150 000 – 200 000 ziedu, apstaigājot platību divu futbola laukumu lielumā. Pēc tam ar rokām atdala katra krokusa sīko drīksnu. To izžāvē novākšanas dienā un vēlāk izmanto kā garšvielu.

Pirms safrāna pievienošanas mīklai ieteicams to sajaukt ar cukuru. Tā garšviela sajauksies ar mīklu daudz vienmērīgāk un vieglāk. Piemēram, var izšķīdināt safrānu arī nelielā daudzumā konjaka un cukura maisījumā, uz nakti ļaujot tam pastāvēt istabas temperatūrā. Pēc tam šo maisījumu pievieno maizīšu mīklai. Alkohols atbrīvo garšvielas garšu un no vienlīdzīga daudzuma ļauj maizītēm iegūt vairāk safrāna garšas. Jāatzīmē, ka safrāna garšu uzlabo arī kanēlis, vaniļa, lakrica, krustnagliņas un ingvers.

Garšvielas radošam dāvanu iesaiņojumam

Garšvielas iesējams izmantot arī dāvanu vai Ziemassvētku galda noformēšanā, rotājot ar lauru lapām, aromātiskām kanēļa standziņām, zvaigžņu anīsu vai krustnagliņām. Piemēram, ja ir vēlme izveidot klasiski skaistu iesaiņojumu, var izmantot brūnu ietinamo papīru, sarkanu auklu un izrotāt ar aromātiskām kanēļa standziņām, kā arī zvaigžņu anīsu. Vēl viens piemērs – dāvanas iesaiņojumu rotā ar maziem egļu zariņiem, apelsīnu miziņu, zvaigžņu anīsu, kanēļa standziņām un garšvielām.