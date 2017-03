Latvijas Radio kora koncertprogramma "Tas vārds. Daugava"

7.aprīlī Alūksnes Kultūras centra apmeklētājus sagaida skaista un daudziem ilgi gaidītā satikšanās ar izciliem māksliniekiem lieliskajā Latvijas Radio kora koncertprogrammā "Tas vārds. Daugava".





Programma "Tas vārds" ir turpinājums latviešu autoru dzejas cikla tradīcijai. Aspazijas dzejoļu izlase, kurā apkopotas rindas no atšķirīgiem dzejoļu krājumiem, komponista Jāņa Lūsēna rokās nonākusi nejauši. Viņas dzeja nāk no izsapņotiem ideāliem, kas brīnumainā veidā iedzīvina dabu, pāriet steigā, nemierā un nepastāvībā, kas aizrautīgi tiecas pasauli pārkārtot un pārveidot, esot neapmierinātībā ar tagadnes realitāti, tā klejo un maldās no vienas galējības otrā, ārpus laika un telpas robežas, neparastā veidā savienojot sapņainību un trauksmainību. Iedvesmojoties no dzejnieces galējību amplitūdas, 2012.gadā J.Lūsēns komponē dziesmu ciklu balsij un instrumentālajam pavadījumam.





Mārtiņa Brauna leģendārā mūzika Raiņa “Daugavai” koncertā saplūdīs kopā ar Jāņa Lūsēna dziesmām ar Aspazijas vārdiem. Abu komponistu klātbūtne vēl lielākā mērā piešķir izpildījumam gan dramatismu, gan emocionālo spriedzi.





Uzveduma režiju veidojusi jaunā māksliniece Paula Pļavniece, bet abu literatūras dižgaru dzejas nianses izdziedās solisti Ieva Parša un Jānis Kurševs ar Radio kori. Un vidū, starp abām šīm pasaulēm jau esam mēs paši, cilvēki – kaislību plosīti, dvēseles šaubu mākti, tomēr ar senču sirdsbalsi un gudrību katrā šūnā. Muzikālā iestudējuma idejas autors un vadītājs diriģents Sigvards Kļava sarūpējis arī kādu skaniski ambientu pārsteigumu, kas pavisam nedaudz izgaismos kosmosa skaņu pasaules neizzinātās dzīles.





Solisti:

Ieva PARŠA / mecosoprāns

Jānis KURŠEVS / tenors





LATVIJAS RADIO KORIS





Instrumentālā grupa:

Mārtiņš BRAUNS / taustiņinstrumenti

Jānis LŪSĒNS / taustiņinstrumenti

Jānis LŪSĒNS, juniors / basģitāra

Jekaterina SUVOROVA / arfa

Kristaps KARPS / sitaminstrumenti





Režija – Paula PĻAVNIECE

Gaismu režija un video – Jānis SNIĶERS

Tērpi – Kristīne JURJĀNE un Baiba GRĪNA

Skaņu režija – Normunds SLAVA

Mākslinieciskā un muzikālā vadība – Sigvards KĻAVA





Biļešu cena – 10, 12 un 15 eiro.

Biļetes nopērkamas Alūksnes Kultūras centrā, visās “Biļešu paradīze” tirdzniecības vietās, kā arī www.bilesuparadize.lv.