Lejasciemā apskatāma izstāde "Pa piena ceļu balto..."

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Dana Puidze informē, ka centrā nesen tika atklāta izstāde “Pa piena ceļu balto…”. Izstādē - Dženijas Berķes pašas austie tērpi un Mirdzas Ankupas fotogrāfijas. Sveču liesmas, ģitāras skaņas, dziesmas un dzeja...

"Izstāde Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā apskatāma otrdienās no pulksten 9.00 līdz 12.00 un no pulksten 13.00 līdz 16.00, piektdienās - no 9.00 līdz 14.00, pārējā laikā iepriekš japiesakās pa tālruni 28352466. Ieeja bez maksas," stāsta D.Puidze.