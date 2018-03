Lejasciemā līdz 7.aprīlim skatāma Beātes Mednes studiju darbu personālizstāde

Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā 10.martā atklāja Beātes Mednes studiju darbu izstādi, kurā bija iespēja ne tikai apskatīt darbus, bet arī dzirdēt stāstus par darbu tapšanas procesu un klausītie Beātes brāļa Ernesta saksofona spēli, informē Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centra izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Dana Puidze.

"Beāte kopš 2016.gada studē Latvijas Universitātē par vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāju, bet no 2012. – 2016.gadam studējusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā apģērbu dizainu," stāsta D.Puidze.

Beāte pati saka: „Ar mākslu esmu saistīta jau kopš pašas bērnības - mācījos Gulbenes mākslas skolā. Lejasciema vidusskolā mācoties, protams, vizuālā māksla bija mans mīļākais priekšmets. Mājās zīmēju jau no tā mirkļa, kad varēju bez atļaujas aizsniegt zīmuļus, bet visvairāk es priecājos par guaša krāsām, kad mamma man tās iedeva. Mūsu ģimenē radošums un māksla ir vienmēr bijuši, un tie vienmēr ir, bija un būs arī ar mani! Šai izstādei gatavojoties, pašai bija liela interese, jo visus savus skolas darbus izlikusi vienā rindiņā nekad nebiju. Aizraujoši! Labākais veids, kā izvērtēt sevi, apskatīties to visu, tā teikt, no malas.”

D.Puidze atklāj, ka izstādes darbi tapuši laika posmā no 2012.gada līdz 2017.gadam studiju procesā. Izstādē lielākoties skatāmi gleznojumi, jo, kā atzīst pati Beāte, gleznošana ir viens no viņas mīļākajiem priekšmetiem.

Bez gleznojumiem vēl ir aplūkojami darbi kompozīcijā, datorgrafikā, kā arī Beātes Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas apģērbu dizaina kvalifikācijas darbs – “Izejamās žaketes”. "Apskatot izstādi, ir iespēja kaut nedaudz iztēloties mācību procesu mākslas vidusskolā, cik liels un apjomīgs darbs ir jāveic, lai attīstītos, pilnveidotos izvēlētajā jomā," norāda D.Puidze.

Izstāde skatāma līdz 7.aprīlim: otrdienās - no pulksten 9.00 līdz 12.00, no 13.00 līdz 16.00, piektdienās no pulksten 9.00 līdz 14.00. Pārējā laikā iepriekš jāpiesakās pa tālruni 28352466. Ieeja - bez maksas.