Līdz 24.februārim izstādē skatāmas izcilas medību trofejas

Šodien Ziemeļaustrumu virsmežniecības ēkā Gulbenē darbu sāk medību trofeju izstāde “Gulbene 2018”, ko pagājušajā nedēļā iekārtoja mednieki, trofeju vērtētāji un medību trofeju izstādes organizatori.



Kopš pēdējās izstādes šajās telpās ir pagājis labs laiks, un medniekiem tika dota kārtējā iespēja interesentiem izrādīt savu pēdējo gadu veikumu, kā arī saņemt profesionālu trofeju novērtējumu.

Izstādes iniciators un Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris medību jautājumos Laimonis Kļaviņš stāsta, ka šoreiz atsaucība no mednieku puses bijusi negaidīti liela.



"Netika atteikts nevienam, jo cilvēki izmanto iespēju, lai novērtētu savus guvumus. Pēc aptuvenām aplēsēm, staltbriežu trofeju ir vairāk nekā sešdesmit, un jāteic, ka gandrīz visas ir tādas, kurām ir cerības uz augstu novērtējumu vai pat medaļu. Vairāk nekā piecdesmit ir stirnu buku trofejas, bet aļņu trofeju būs aptuveni četrdesmit. Protams, kā jau visās izstādēs, būs arī ādas, galvaskausi un izbāzeņi. Izstādes pamatauditorija, protams, būs mednieki, taču ceram arī uz skolēnu interesi. Šādas izstādes rīkošanai ir liela izglītojoša loma - gan medniekiem par to, kādas trofejas būtu jāmedī, gan jaunajai paaudzei par to, kas vispār mīt mūsu mežos. Izstādē mednieku guvumu var parādīt no pozitīvās puses - gan trofeju, gan tās noformējumu, jo katru pamatnes dēlīti var uzskatīt par mākslas darbu. Protams varēs pavērtēt arī kļūdas, kuras radušās pie apstrādes, un it sevišķi tās būtu jāredz jaunajiem medniekiem,” stāsta L.Kļaviņš.

Trofeju vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis Baumanis izteica pirmo vizuālo iespaidu par redzētajām trofejām:



“Uzreiz ir redzams, ka būtiski pieaudzis staltbriežu skaits. Salīdzinot ar iepriekšējo reizi, to var jau uzskatīt par pamattrofeju. Priecē arī tas, ka ir viena otra ļoti skaista aļņa trofeja. Tās gan gribētos redzēt vairāk, jo kur gan citur, ja ne šeit, Ziemeļvidzemē un Latgalē! Buku trofeju gan šoreiz ir mazāk, taču to noteikti iespaidojušas 2010. un 2011.gada ziemas, kuras būtiski ietekmējušas šīs sugas populāciju. Nevar noliegt arī to, ka šeit viņu rindas paretina lielā plēsēju populācija, taču, kopumā ņemot, ir, ko redzēt. Visbēdīgāk, protams, ir ar meža kuiļu ilkņiem, jo diemžēl šobrīd šī trofeja ir kļuvusi par eksotiku - pēdējo gadu mēris ir darījis savu. Apjoma un kvalitātes ziņā kaut kas līdzīgs ir redzēts pagājušajā gadā Rēzeknē, bet briežu trofejas, izskatās, būs labākas un vairāk. Kas attiecas uz trofeju vērtēšanu, tad esam ieradušies desmit cilvēku sastāvā un katrā no vērtēšanas grupām ir kāds ar ļoti lielu pieredzi, kurš labi pārzina konkrētās trofeju grupas vērtēšanu. Visi vērtētāji ir profesionāli apmācīti, pieciem ir arī Starptautiskās medību un medījamo dzīvnieku aizsardzības komitejas (CIC) kvalifikācijas sertifikāts. Latvijā tādi ir tikai seši cilvēki, tāpēc var teikt, ka vērtēšana notiek ļoti augstā līmenī.”



Izstāde ir skatāma līdz 24.februārim darbdienās no pulksten 10.00 līdz 17.00, sestdienās - no pulksten 10.00 līdz 15.00. Izstādes laikā interesentiem ir pieejams arī vērtējumu katalogs, kas nav mazsvarīgi.