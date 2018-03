Lieldienas plāno svinēt 96% aptaujāto, olas mēdz krāsot pat ar “zeļonku”

Lielākā daļa jeb 95,6% aptaujāto plāno svinēt Lieldienas, turklāt gandrīz visi svinētāji jeb 99,5% krāsos arī olas. Kopumā vērtējot, lielākais svinētāju īpatsvars ir Zemgalē, savukārt mazākais – Latgalē, liecina veikalu tīkla "top!" aptauja sociālajās vietnēs.

Saskaņā ar aptaujas rezultātiem populārākais (62%) olu krāsošanas veids ir ar dabas materiāliem, tostarp sūnām, zariņiem, tējām, lapām, graudiem, mizām, bet otrs iecienītākais – ar speciālajām krāsām (12%). Tāpat tiek minēta arī olu dekorēšana ar uzlīmēm (7%) un krāsošana ar krītiņiem/flomāsteriem (3%). Pie citiem atbilžu variantiem minēta arī briljantzaļā spirta šķīduma jeb “zeļonkas” izmantošana, olas sazīmēšana ar sveču vasku pirms vārīšanas. Savukārt ietīšanai tiek izmantoti diegi, gumijas, zeķubikses, zīds, kaklasaites, marle u.c. materiāli.

Atbildot uz jautājumu par olu izvēli krāsošanai, visbiežāk respondenti norādījuši gan brūnās, gan baltās olas (62%), 22% gadījumu atkarībā no piedāvājuma veikalā, 10% – izvēle ir par labu tikai baltajām, savukārt 5% – tikai brūnajām. Tāpat pie izvēlēm minēta pašu laukos sadēto olu pieejamība, kā arī paipalu olas.

Lielākais olu piegādātājs Latvijā un arī visā veikalu tīklā “top!” ir a/s “Balticovo”. Komentējot piedāvāto brūno olu lielo īpatsvaru, a/s “Balticovo” mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Agra Lieģe skaidro, ka brūnās olas nu jau ir gluži kā tradīcija un gaumes lieta.

“Baltās oliņas nāk no baltajām vistām, bet brūnās – no brūnajām. Maldīgi ir domāt, ka krāsa nosaka čaumalas izturību, jo tā nebūt nav. Tas atkarīgs no dējējvistām dotās barības un tās sabalansētības. Mūsu gadījumā – to paši ražojam tikai no vietējiem graudiem, kā arī rūpīgi kontrolējam visus procesus. Latvijas patērētājs ir pieradis pie brūnajām oliņām, un mēs turpinām atbildēt pieprasījumam. Jānorāda, ka no veikalos nopērkamajām olām, ja prot nolasīt uz tām uzdrukātos kodus, pircējs var uzzināt, kādos turēšanas apstākļos tās dētas, kā arī izcelsmes valsti,” stāsta Lieģe.

Savukārt veikalu tīkla “top!” mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Ilze Priedīte norāda, ka veikalos “top!” baltās olas ir pieejamas visu gadu, bet, gatavojoties svētkiem, to klāsts ir lielāks nekā ierasts, tostarp tiek arī importētas. “Trīs nedēļas pirms Lieldienām gan balto, gan brūno olu pārdošanas apjomi palielinās par 25%, savukārt tieši Lieldienu nedēļā pat dubultojas. Šī gada janvārī un februārī, salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem diviem mēnešiem, olu pārdošanas apjomi pieauguši par 9%,” komentē Priedīte.

“Ņemot vērā mūsu veikalu tīkla reģionālo specifiku un pateicoties sadarbībām ar vietējām zemnieku saimniecībām un ražotājiem, mūsu pircējiem ir plašāka gan vietējo balto, gan brūno olu izvēle,” uzsver Priedīte, norādot, ka otrs lielākais olu piegādātājs veikalu tīklā “top!” ir SIA “Alūksnes putnu ferma”. Savukārt reģionos sadarbības ir ar dažādiem vietējiem piegādātājiem – z/s “Sprīdīši”, SIA “Laimīgo vistu ferma”, z/s “Pūcītes”, SIA “Co Priedes”, z/s “Kalndruvas A”, z/s “Jaunkaijas” un citiem mazajiem olu ražotājiem.