Nedēļas nogalē Siguldā aicina uz aizraujošiem notikumiem izcilu garšu un lielisku piedzīvojumu baudītājiem

Nedēļas nogalē lieliska atpūta sagaida ikvienu, kurš novērtē izcilu pavārmākslu un aizraujoši pavadītu laiku.

Sestdien Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” pirmo reizi Latvijā tiks aizvadīts Pasaules junioru čempionāts skeletonā, savukārt Livonijas ordeņa Siguldas pilī notiks Eiropas Gastronomijas reģiona atklāšanas pasākums „Ziemas garšu svinēšana”, kurā gaidīts ikviens, kurš novērtē izcilu ēdienu, lielisku mūziku un labu atmosfēru. Tāpat visi aktīvās atpūtas cienītāji aicināti izmantot Siguldas slēpošanas trašu piedāvājumu.

Sestdienas bagātīgo aktivitāšu piedāvājums sāksies jau plkst.8.00 no rīta, kad Siguldas Pilsētas trasē tiks aizvadīts Latvijas kausa kalnu slēpošanā pirmais posms. Sacensībās startēt aicināti pieaugušie un jaunieši no 12 gadu vecuma.

Savukārt plkst.10.00 ikviens adrenalīna un sporta cienītājs aicināts atbalstīt mūsu skeletonistus Starptautiskās Bobsleja un skeletona federācijas Pasaules junioru čempionātā skeletonā, kas Latvijā tiks aizvadīts pirmo reizi. Bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda” pulcēsies vairāk nekā 50 pasaules labākie jaunās paaudzes sportisti no 20 valstīm. Latviju sacensībās pārstāvēs Ivo Šteinbergs, Krists Netlaus, Kristaps Zeila, Dārta Zunte un Endija Tērauda. Pasākuma vietā būs pieejama karsto ēdienu un dzērienu bufete, visas dienas garumā skatītājus izklaidēs DJ. Sacensības starta un finiša zonās būs iespējams vērot uz lielā ekrāna. Ieeja pasākumā – bez maksas.

Plkst.12.00 gardēži un izcilas atpūtas cienītāji gaidīti Livonijas ordeņa Siguldas pilī, lai lieliskā atmosfērā atklātu Eiropas Gastronomijas reģionu pasākumā „Ziemas garšu svinēšana”. Pasākuma laikā līdz plkst.16.00 apmeklētāji aicināti izbaudīt Rīgas–Gaujas reģiona šefpavāru uz uguns gatavotos ēdienus. Ziemas izaicinājumu pieņēmuši un uz uguns ēdienus gatavos seši Rīgas–Gaujas reģiona restorāni: „Valmiermuižas alus virtuve” un šefpavārs Dzintars Kristovskis, „Ostas Skati” un šefpavārs Ingmārs Ladigs, „Mālpils muiža” un šefpavāre Aija Gabrāne, „Kungu Rija” un šefpavārs Gvido Skoboļevs, „Bīriņu Pils” un šefpavārs Kaspars Rocēns, kā arī restorāns „Garšas Frekvece” un šefpavārs Vadims Jevsejevs. Gardēžiem būs iespēja mieloties ar alus plakanmaizi un šķelto zirņu aizdaru, brieža gaļu un skābētu kāpostu pīrāgu, ceptu biezpienu ar lāceņu ievārījumu, kartupeļu pankūkām ar foreles fileju, sīpoliem tumšā alus marinādē un kūpinātu biezpienu, cidoniju vārītā krēma pudiņu ar karameles mērci un daudziem citiem ziemas gardumiem. Ēdienu cenas – no 3 līdz 5 eiro. Par autentisku mūzikas sajūtu gādās izcilas latviešu grupas – no plkst.12.05 līdz plkst.13.45 uzstāsies „Iļģi”, savukārt no plkst.14.00 līdz 16.00 pasākumu pieskandinās „Auļi”. Ieeja – bez maksas.

Nedēļas nogalē Sigulda aicina arī ziemas prieku baudītājus – darbosies gan Fischer Slēpošanas centrs distanču slēpošanas cienītājiem, gan Siguldas Pilsētas trase, Reiņa trase, Kaķīškalns un Kordes trase kalnu slēpošanas un snovborda piekritējiem. Plašāka informācija par trašu darbalaikiem un piedāvājumu: http://tourism.sigulda.lv/news/3325/.

/>