Orientēšanās pa Kokaru takām būs kā tradīcija

Beļavas pagasta Ozolkalnā sestdien norisinājās skolēnu koru muzikāli, sportiski radošs pasākums - “Atrodi sevī Kokaru!”.



Bija cerība, ka skolēnu kori pieteiksies no visas Latvijas, bet atsaucās tikai vietējie. Viens no pasākuma organizatoriem Jānis Skopans “Dzirkstelei” stāsta, ka ieradās skolēnu kori no Lejasciema, Lizuma, Gulbenes un Tirzas. Pasākums noritēja neformālā atmosfērā.

Muzikāli radošās orientēšanās “Atrodi sevī Kokaru!” laikā skolēni ne tikai sportiski pavadīja laiku, bet arī iepazina brāļu Kokaru ekspozīciju, kas radīja izpratni par viņu dzīves gājumu.



Sportiskajās aktivitātēs piedalījās sešas komandas, kas orientējās sešos kontrolpunktos, kuros bija jāveic dažādi pārbaudījumi. Vienā no kontrolpunktiem bija zivju makšķerēšana ar dakšiņu, citā bija jānodzied tautas dziesmas, kurās iztrūka vārdi, vēl citā – tāllēkšana vai arī jāuztaisa piramīda, jāsajūt ritma izjūta. Vienā kontrolpunktā piedāvāja nospēlēt kaut ko uz tukšām stikla pudelēm.

Pasākuma otrajā daļā, kuru vadīja Ints Teterovskis, varēja skatīties filmu par brāļiem Kokariem. Pasākumu kuplināja arī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālais ansamblis “Pieci”. Visas dienas garumā ikviens varēja piedalīties netradicionālajās sporta spēlēs.

