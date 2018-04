Alūksnes Tūrisma informācijas centrs, sadarbībā ar Alūksnes Kultūras centru, šopavasar piedāvās jaunumu - iespēju pirms Alūksnes Kultūras centrā notiekošajiem pasākumiem doties stundu ilgā ekskursijā kopā ar pieredzējušu gidu, lai iepazītu Alūksnes pilsētas vēsturisko centru un tajā esošos objektus.



Ekskursijas notiks latviešu valodā, tās būs īpaši piemērotas koncertu apmeklētājiem un interesantas kā pilsētas viesiem, tā arī vietējiem iedzīvotājiem. Tās sāksies pie Alūksnes Kultūras centra ieejas un noslēgsies turpat pusstundu pirms pasākuma sākuma, lai ekskursijas dalībniekiem būtu iespējams sagatavoties koncerta vai izrādes baudīšanai un apmeklēt Alūksnes Kultūras centra kafejnīcu.

Šāds ekskursiju piedāvājums šopavasar būs gan aprīlī, gan maijā. Pirmā ekskursija notiks 8. aprīlī no pulksten 13.30 līdz 14.30 pirms grupas “Baltie lāči” koncerta. 15. aprīlī ekskursija būs piedāvājumā no pulksten 15.30 līdz 16.30 pirms grupas “Autobuss debesīs” un “Sinfonietta Rīga” koncerta. Savukārt 20. aprīlī stunda Alūksnes iepazīšanai būs no pulksten 17.30 līdz 18.30 pirms Liepājas teātra viesizrādes “Ragana”. 28. aprīlī ekskursijā doties aicinās no pulksten 17.30 līdz 18.30 pirms grupas “Melo-M” koncerta, bet 20. maijā – no pulksten 16.30 līdz 17.30 pirms Olgas Dreģes jubilejas koncerta.

Iepazīšanās cena vienai personai ir 2,00 EUR, bērniem līdz 7 gadiem bez maksas. Pieteikšanās ekskursijām Alūksnes tūrisma informācijas centrā Pils ielā 25A, Alūksnē, tic@aluksne.lv, tālruņi 64322804, 25779965, 25442335. Sīkāka informācija par ekskursiju piedāvājumiem www.visitaluksne.lv.