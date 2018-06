Portāls filmas.lv piedāvā repertuāru Līgo svētkiem

Gatavojoties tradicionālajiem riskiem, ka Līgo svētkos klimatiskie apstākļi var nebūt diez ko patīkami brīvdabas svinēšanai, Nacionālais Kino centrs piedāvā atkal jaunu papildinājumu portāla filmas.lv repertuāram – sadaļā “Latvijas filmas tiešsaistē” ievietotas vairākas filmas, viena no tām – uz ierobežotu laiku tikai šajos svētkos.

Papildinot vairāk nekā 100 filmas, kas portālā filmas.lv noskatāmas tiešsaistē bez maksas jebkurā laikā un jebkur Latvijā, Nacionālais Kino centrs 2018. gada Jāņos ievieto portālā divas klasiskas un restaurētas spēlfilmas – vasarīgi tautiskā noskaņā ieturēto režisora Imanta Krenberga komēdiju Īsa pamācība mīlēšanā (1981, https://www.filmas.lv/movie/1344/) pēc Rūdolfa Blaumaņa darbu motīviem un pirmsvēlēšanu gaisotnei ļoti piemēroto un vēl šodien aktuālo režisora Leonīda Leimaņa filmu Pie bagātās kundzes (1969, https://www.filmas.lv/movie/1347/).

Jaunākā no šobrīd ievietotajām spēlfilmām būs portālā pieejama tikai ierobežotu laiku – režisoru Māra Putniņa un Jāņa Cimmermaņa veidoto un studijā F.O.R.M.A. producēto komisko spēlfilmu Džimlai-rūdi-rallallā! (2014, https://www.filmas.lv/movie/3762/) var noskatīties tikai līdz 29. jūnijam.

Portālā noskatāmo filmu klāstu papildina arī kaislīgi krāsainā Rozes Stiebras animācijas filma, Raiņa lugā balstītā “simboliskā mīlestības mistērija” Spēlēju, dancoju! (2007, https://www.filmas.lv/movie/2624/) ar Helēnas Heinrihsones veidoto ekstrēmi košo vizuālo tēlu un grupas Iļģi mūziku. Savukārt kā pirmā filma no Nacionālā Kino centra programmas Latvijas filmas Latvijas simtgadei šajos Jāņos portālā tiek ievietota dokumentālā filma Astoņas zvaigznes (2017, https://www.filmas.lv/movie/3903/), režisora Askolda Saulīša un scenārija līdzautora Daiņa Īvāna pētījums par to, kā “uz pasaules vēstures skatuves iznāca pati latviešu tauta” un vēl pirms Latvijas valsts dzimusi Latvija – pirmais Daugavgrīvas, otrais Rīgas, trešais Kurzemes, ceturtais Vidzemes, piektais Zemgales, sestais Tukuma, septītais Bauskas un astotais Valmieras latviešu strēlnieku bataljons. Simtgades filma Astoņas zvaigznes pirmizrādi piedzīvoja Latvijas 99. dzimšanas dienā, 2017. gada 18. novembrī, līdz ar to ir šobrīd jaunākā no filmām, kas ievietotas portālā filmas.lv.

Lai atraktīvu saturu portālā atrastu visdažādākie skatītāji, šajos svētkos Latvijas filmu klāstam pievienojas arī studentu īsfilma – režisors Jānis Ābele, kurš nupat Jura Podnieka studijā pabeidzis filmēšanas periodu pilnmetrāžas spēlfilmai Jelgava ’94, piedāvā neierobežotam skatītāju lokam savu diplomdarbu, absolvējot Latvijas Kultūras akadēmiju kinorežijas specialitātē. Tā ir spēles īsfilma Augstāk par zemi (2015, https://www.filmas.lv/movie/4035/), kur galvenajās lomās ir jaunie Latvijas aktieri Raimonds Celms un Jana Herbsta. Filma saņēmusi galveno balvu 33. Eksānprovansas (Francija) īsfilmu festivālā Tous Courts un tajā iesāktās tēmas tālāk tiks attīstītas Jāņa Ābeles topošajā pilnmetrāžas filmā 7 miljardi gadu pirms pasaules gala.

Protams, portālā filmas.lv joprojām var noskatīties arī citas klasiskas un jaunas Latvijas filmas - nemirstīgo Jāņa Streiča komēdiju Limuzīns Jāņu nakts krāsā (1981, https://www.filmas.lv/movie/1340/), Vara Braslas un Gunāra Cilinska melodrāmu Ezera sonāte (1976, https://www.filmas.lv/movie/1342/), Gunāra Pieša ģimenes filmu Sprīdītis (1985, https://www.filmas.lv/movie/1378/), Gata Šmita komēdiju Seržanta Lapiņa atgriešanās (2010, https://www.filmas.lv/movie/3220/), arī dokumentālo kino un animāciju – 30 dažādu gadu un dažādu režisoru filmiņas mazajiem skatītājiem (https://www.filmas.lv/filmu-katalogs/?tab=movies&sub_tab=movies-view-2&mp20=113).

Portālā www.filmas.lv, ko Nacionālais Kino centrs (NKC) ciešā un veiksmīgā sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru (KISC) izveidojis, lai veicinātu Latvijas filmu pieejamību skatītājiem, filmas sadaļā Latvijas filmas tiešsaistē ir iespējams skatīties jebkurā laikā jebkur Latvijas teritorijā ne tikai datora pārlūkprogrammās, bet arī izmantojot viedtālruņus un planšetdatorus ar jaunākajām iOS un Android operētājsistēmu versijām.

Portāls www.filmas.lv ir arī Latvijas filmu nozares plašākā datu bāze, kas kopš 2006. gada veidota sadarbībā ar Rīgas Kino muzeju, - tur pieejama kataloga informācija par vairāk nekā 2600 Latvijā uzņemtām filmām, sākot ar 1920. gadu.

Portāls tapis pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas ar Eiropas Savienības atbalstu, tā izveidē sadarbojas Nacionālais Kino centrs un Kultūras informācijas sistēmu centrs, kas nodrošina portāla tehnisko darbību.