Rīgas Zooloģiskajā dārzā - Dzīvnieku dienas 2017

14. oktobrī Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs svinēs 105 gadu jubileju! Un šim notikumam par godu jau šajās brīvdienās – 7. un 8. oktobrī – gan Rīgā, gan arī zoodārza filiālē “Cīruļi” rīkojam tradicionālās Dzīvnieku dienas! Tajās īpaši aicināti cilvēki, kas visa mūža garumā ir popularizējuši dzīvnieku pasauli savā vārdā vai uzvārdā ik dienas lietojot kādas dzīvnieka nosaukumu. Tādēļ:

Kurš dzīvnieks šogad būs populārākais Zoodārza apmeklētāju vārdos un uzvārdos?

To noskaidrosim jau 7. un 8. oktobrī, kad Rīgas Zoodārzā un Zoodārza filiālē “Cīruļi” risināsies jau četrpadsmitais “Dzīvnieku dienu” čempionāta fināls. Īpašajiem apmeklētājiem, kuru vārdā vai uzvārdā būs atrodams dzīvnieka nosaukums (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), saņems 50% atlaidi no pamatcenas ieejas biļetei Rīgas Zooloģiskajā dārzā vai filiālē “Cīruļi”! Ja dzīvnieka nosaukums nav latviešu, bet citā valodā, tad papildus nepieciešams nokopēt atbilstošo vārdnīcas lapu (vai izdrukāt no ticama interneta avota), kurā ir pierādāma tulkojuma saistība ar dzīvnieka nosaukumu.





Baložu mājā no plkst. 12.00-15.00 darbosies izzinošā darbnīca “Putnu daudzveidība”.

Tajā ikviens zoodārza apmeklētājs varēs iepazīt putnu olas, izpētīt putnu kājas, knābjus un spalvas, kā arī patrenēties atpazīt putnu balsis.

Kurš dzīvnieks populārākais? - „Dzīvnieku dienu 2017” tradicionāla sacensība

Neklātienes sacensība par to, kurš dzīvnieks populārāks Rīgas zoodārza un filiāles “Cīruļi” apmeklētāju vārdos un uzvārdos katru gadu ir pulcējusi lielu skaitu interesentu. Un par populārāko dzīvnieku ik gadu ir bijusi sīva konkurence. Līderu godā tikuši celti gan Gulbji, gan Brieži, gan Lāči, gan Vilki, gan Zaķi, gan arī Baloži. Savukārt cieši uz papēžiem minuši gan Gaiļi, gan Strazdi, gan Kazas, gan Ērgļi, gan Vanagi, gan Cīruļi, gan arī Lūši.

Pērn Rīgas Zoodārzu un filiāli “Cīruļi” Dzīvnieku dienās apmeklēja 1162 cilvēki, kuru vārdos un uzvārdos bija paslēpies dzīvnieka nosaukums. Kopumā tika aptvertas 118 sugas. Apkopojot abu dienu rezultātus, 2016. gada Dzīvnieku dienās vinnēja dažādās valodās minēti Lāči. Tiem cieši sekoja Baloži. Nākošās vietas ieņēma attiecīgi Gulbji, Lūši, Brieži, Vilki, Cīruļi, Vanagi, Strazdi un Zosis.

Bet kurš dzīvnieks uzvarēs šogad un cik dārza apmeklētājiem ar dzīvnieku nosaukumu saistīts būs vārds vai uzvārds? Intriga atrisināsies jau pavisam drīz! Atbalstām savējos un tiekamies Dzīvnieku dienās Zoodārzā!

Citi jaunumi

Trīs vainagdzērvēni

Šogad septembrī pelēko vainagdzērvju saimē izšķīlās trīs brūni pūkaini mazuļi. Vecāki ir ļoti rūpīgi, pieskata savu lolojumu, sargā no briesmām, kā arī māca mazajiem atšķirt ēdamas lietas no neēdamajām. Dienvidu puslodē šobrīd pavasaris rit pilnā sparā, tādēļ arī šie Āfrikas krāšņie putni, sekojot dzimto zemju tradīcijām, sarūpējuši trīs skaistus mazuļus.





Melnais grifs

Nu apmeklētājiem ir iespēja apskatīt lepno melno grifu ģimeni, kurai arī šogad izdevies izaudzēt mazuli. Nu tas jau ir vecāku lielumā un atšķiras no tiem ar tumsnēju apspalvojumu. Šī retā un pasaulē apdraudētā putnu suga nebrīvē vairojas diezgan reti. Parasti ik gadu lieli izaug 8-10 putnēni. Šogad pasaules zoodārzos ir izdevies izaudzēt tikai 5 mazuļus un viens no tiem ir rīdzinieks. Par to esam lepni!





Cīruļu jaku un alpaku saimē pieaugums

Vasaras otrajā pusē pasaulē nāca divi jaku mazuļi un divi alpacēni. Video sižetu par jaku saimes rīta gaitām varam skatīt šeit: https://www.facebook.com/RigaZoo/videos/1437991412985938/





Darba laika maiņa

No 9. oktobra Rīgas Zoodārzs pāriet uz ziemas darba laiku. Kases strādās no 10.00- 16.00, savukārt dzīvniekus vērot zooloģiskajā dārzā varēs līdz plkst. 17.00 .

Taču tas nebūt nenozīmē, ka zoodārzs aiziet gulēt ziemas miegā, jo dažādi pasākumi būs arī turpmāk. Piemēram, 26. oktobrī svērsim Latvijā lielākos izaugušos ķirbjus, savukārt no decembra vidus līdz 28. janvārim būs Ziemas naktis Zoodārzā. Rīgas Zoodārzs strādā katru dienu, arī 24. un 31. decembrī (saīsināts darba laiks) un 1. janvārī (pilna diena).





Pingvīni joprojām apskatāmi

Sakarā ar to, ka aizkavējusies pingvīnu aizbraukšana uz Ķīnu, šie putni joprojām sveiki un veseli dzīvo mūsu zoodārza Flamingu mājā. Šeit mitinās 18 Humbolta pingvīni un 2 Džentu pingvīni. Pirms aizceļošanas uz Ķīnu putni no dažādiem Eiropas zoodārziem Rīgā tiek turēti karantīnā. Plašāk te: http://rigazoo.lv/public/31328.html