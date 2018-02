Rīgas Zooloģiskajā dārzā: Tropu mēnesī pētām maņas ar uzziņu dienesta 1188 atbalstu

No 10. līdz 28. februārim jau sešpadsmito gadu Rīgas zoodārzā notiek Tropu mēneša aktivitātes. Šoreiz visu uzmanību veltām dzīvo radību izdzīvošanas palīgiem – maņām. Galvenā darbošanās notiks sestdienās un svētdienās, kad no plkst. 12.00 līdz 15.00 Tropu māja pārvērtīsies par izzinoši pētniecisku staciju.

Tajā ikvienam apmeklētājam būs iespēja iepazīt dzīvnieku pielāgojumus izdzīvošanai briesmu pilnajā pasaulē. Lai to izdarītu, jāņem palīgā visas iespējamās maņas - acis, ausis, deguns, ūsas un nereti arī vēl kāds cits slēptais “ierocis”. Ar spēļu, uzdevumu un pētījumu palīdzību centīsimies iejusties viņu ādā un saprast, kā redz dzīvās radības, kā dzird sikspārņi (te mums lieliski izpalīdzēja Daugavpils sikspārņu centrs. Par to viņiem Liels Paldies!). Mēģināsim medīt, kā to dara čūskas, un vēl un vēl. Bez tam kopā ar apmeklētājiem centīsimies uzbūvēt pasaulē garāko čūsku.

Sestdienās un svētdienās interesentiem būs iespēja doties ekskursijā pa Tropu māju zinoša gida pavadībā. Pulcēšanās paredzēta plkst. 12.15 un 13.30 pie skudrulāčiem četrpirkstu tamandua Tropu mājas gaitenī.

Tropu mēneša ietvaros Tropu mājā būs apskatāmas jaunas dzīvnieku sugas – aklā alu zivs un cecīlija, kas lieliski demonstrē, kā izdzīvot ar ļoti ierobežotām redzes spējām. Savukārt sestdienās un svētdienās ciemos ieradīsies arī Madagaskaras žņaudzējčūska un jūras krupis, kā arī daži negaidīti dzīvnieku valsts ciemiņi…

Darbdienās apmeklētājiem no zoodārza mājaslapas būs iespējams lejupielādēt darba lapu un pašiem patstāvīgi doties izpētīt dzīvnieku maņas.

Tropu mēnesis šogad siltāks ar uzziņu dienesta 1188 atbalstu

Izdrukājot vai uzrādot viedtālrunī īpašo uzziņu dienesta 1188 bezmaksas kuponu Tropu mēneša apmeklējums būs par 50 % izdevīgāks. Ar kuponu ieejas biļetes cena pieaugušajam maksās tikai 3,00 €, savukārt bērniem tikai 2,00 €. Tāpat ar kuponu par izdevīgu cenu apmeklētāji var novietot automašīnu zooloģiskā dārza autostāvvietā. Plašāk par februāra kuponiem sadarbībā ar 1188, lasiet zoodārza mājaslapā: http://www.rigazoo.lv/lv/aktuali/zoodarza-jaunumi/izmanto-zoodarza-ipaso-februara-piedavajumu-565

Ģērbjamies silti un dodamies pētīt dzīvnieku maņas Zoodārzā!