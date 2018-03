Sadzied folkloras kopas

Rankas kultūras namā iepriekšējā nedēļā notika Vidzemes Augstienes bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate, kas risinājās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku 2018” ietvaros, informē Gulbenes novada domers sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.

Pasākumā piedalījās 6 folkloras kopas: „Madaviņa” no Madonas, „Marksnīte” no Mārcienas, Ērgļu un Vestienas apvienotā folkloras kopa, „Piebaldzēni” no Jaunpiebalgas, „Pērlis” no Druvienas un „Dzīpariņi” no Rankas. "Mūsu novada folkloras kopas ieguva 1. pakāpes diplomus," atklāj J.Igaviņa.



Rankas pamatskolas folkloras kopas “Dzīpariņi” vadītāja Aelita Medejse stāsta, ka visvērīgākie cilvēki jeb skates žūrija šajā pasākumā bija Māra Mellēna, Dina Liepa, Anete Karlsone un Dace Circene. "Žūrijas labie vārdi par skolotāju un bērnu meistarības izaugsmi bija kā medus maize," atzīst A.Medesje.



A.Medesje stāsta, ka pasākumā notika arī konkursu „Vedam danci”, „Dziesmu dziedu, kāda bija” un „Klaberjakte 2018.” pusfināli. Tradicionālo deju konkursā „Vedam danci” piedalījās 3 kopas, arī Rankas pamatskolas „Dzīpariņi” dejotāji. Visi dejotāji ieguva iespēju piedalīties finālā Rīgā 22. aprīlī.

"Pasākumā tika izdejotas 10 rotaļdejas no 20 rotaļdeju programmas „Rotaļu vija Latvijai”. Tika uzslavēti visi dejotāji, bet īpaši deju eksperte Dace Circene uzteica Rankas „Dzīpariņu” bērnus," lepojas A.Medesje.



Tradicionālas muzicēšanas konkursā piedalījās Rankas „Dzīpariņu” spēcīgākā muzikante Agrita Kerija Medejse. Arī viņa savu kokles spēles prasmi rādīs finālā Rīgā.

Visas folkloras kopas 19. un 20. maijā tiksies Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu Nacionālais sarīkojumā Līvānos.