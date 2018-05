Sākas Atvērto durvju dienas Latvijas pilīs un muižās; Vidzemes novadā aicina uz 15 vēsturiskajām ēkām

Preiļu pils

24.maijā plkst. 17:30 ekskursija pa Preiļu pilsētu un parku, dziedājums Preiļu kapelā. Ilgums – apmēram 2,5 h. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 65322041, 22339980 vai 29116431. 24. un 25.maijā: No plkst. 11.00 līdz 18:00 - atvērta Preiļu muižas kapela, kurā latviešu, krievu vai angļu valodā var saņemt gida informāciju par kapelu un parku. Raiņa bulvāris 23, Preiļi. No plkst. 11.00 līdz 18:00 – pieejama lielformāta šaha spēle pie Preiļu muižas kapelas, Raiņa bulvāris 23, Preiļi. No plkst. 11.00 līdz 18:00 apskatāma ekspozīcija “Borhu dzimtas atspulgi Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā, Raiņa bulvārī 28, Preiļos. Visu diennakti- audiogids angļu valodā par Preiļu muižas kompleksu un parku;