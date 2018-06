Stāmerienas pili var iepazīt virtuālā ekskursijā

Jūnijā sāks atjaunot un restaurēt Stāmerienas pils jumtu un fasādi, līdz ar to apmeklētājiem tā būs slēgta. Tomēr Stāmerienas viesiem joprojām tiek piedāvāta iespēja apskatīt pili un tās apkārtni, bet virtuālā ekskursijā - iepazīt Stāmerienas pili. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs".

Apskatot tās tagadējo fasādi no dažādiem skatupunktiem, var redzēt pils krāšņumu, kas ir atzīta par vienu no interesantākajām eklektisma stila celtnēm Latvijas muižu apbūvē. Virtuālajā ekskursijā no putna lidojuma var apskatīt Vecstāmerienas apkārtnes ainavas – Pogas un Stāmerienas ezeru, tuvumā esošās bijušās muižas ēkas. Redzot istabas, kas līdz šim nav bijušas apmeklētājiem pieejamas, var uzzināt dažādus faktus par pils vēsturi un tās saimniekiem – baronu fon Volfu dzimtu. Virtuālajā ekskursijā redzamie 360 panorāmas skati dod iespēju sajust pils skaistumu un varenību.

Virtuālā ekskursija ir pieejama Tūrisma informācijas centrā “Stāmeriena”, kas tagad atrodas Stāmerienas tautas namā, Vecstāmerienā (pretī Stāmerienas Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīcai), un ir maksas pakalpojums.

Tūrisma informācijas centrs “Stāmeriena” ir atvērts katru dienu no pulksten 9:00 līdz 19:00. Papildus virtuālajai ekskursijai tiek piedāvātas arī ekskursijas gida pavadībā pils apkārtnē. Kā ierasts, var saņemt arī nepieciešamo informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām Gulbenes novadā un citviet Latvijā, kā arī iegādāties suvenīrus.

Tālrunis uzziņām: +371 25755784, e-pasts: stameriena.tic@gmail.com. Informāciju par virtuālo ekskursiju var atrast arī www.visitgulbene.lv.