Svētki uz kuģa ir īpaši!

Šogad valsts svētki man bija īpaši, jo 18.novembrī devos kruīzā uz Stokholmu ar “Tallink” prāmi “Romantika”. Arī kruīza programma bija īpaša un saucās “Svinam Latviju”.



Ja godīgi, nekad neesmu jutusies jūrā īpaši omulīgi, tomēr šoreiz viss bija īpašs, ko varēja just arī uz kuģa. Viss notika ar akcentu uz valsts svētkiem - sākot ar lielākām dāvanām pasažieriem, kam tieši tajā datumā ir kāda jubileja vai kāzu gadadiena, vai vēl kāds nozīmīgs datums, un beidzot ar vienreizējo klasiskās mūzikas huligānu grupas “DaGamba” koncertu. Un arī valsts himnas dziedāšana visiem kopā bija diezgan emocionāla – svētki ir svētki.



Ja līdz šim par grupu “DaGamba” biju tikai dzirdējusi, tad tagad to varēju izbaudīt klātienē – sajust to īpašo enerģijas lādiņu, ko rada šie fantastiski atraktīvie mūziķi. Grupa ir starptautiska, 2011.gadā to Latvijā izveidoja izcils klasiskās mūzikas meistars Valters Pūce, kurš spēlē čellu. Toreiz viņam piebiedrojās viņa bērnības draugs Antons Trocjuks, kurš arī spēlē čellu. Tagad grupā ir arī perkusijas meistars Hamidrezs Rahbarals no Irānas, kurš, šķiet, jau ir piedzimis ar dafu (tamburīnam līdzīgs sitamais instruments) rokās. Turklāt viņš arī mūziķu sniegumu papildina ar savu īpatnējo balss tembru. Grupai pievienojies arī meistarīgais lietuviešu pianists Dainis Tenis un bundzinieks Artūrs Jermaks. Grupas jaunās koncertprogrammas “#LudwigVanRammstein” iedvesmas pamats esot Vācijas klasiskās mūzikas komponista Ludviga Van Bēthovena un grupas “Rammstein” darbi. Tas ir jādzird!



Protams, bez šīs grupas vēl uzstājās arī citi mākslinieki, piemēram, savdabīgā ungāru deju grupa “Quantum XXL”, grupa “Ballīšu orķestris”, “Rockabilly Apple”, muzikants Igors Sproģis, DJ Dree. Iespēju ir daudz un dažādām gaumēm, pat saunu var apmeklēt, ja sanāk laiks. Ja gribas, lai kādi svētki paliek atmiņā uz ilgu laiku, tad svinēšana uz prāmja tam būs īsti piemērota, jo tur viss būs pilnīgi citādāk nekā uz zemes. Tiesa, ja nav drošības, ka tāds viegls “šūpulītis” netraucēs izjust visu izklaides piedāvājumu garšu, tad labāk jau laikus izdzert kādu tabletīti, savas izjūtas nepārbaudot.



Starp citu, sen nebija gadījies redzēt tādu cilvēku rindu, kāda stāvēja pēc loterijas biļetēm. Garāmejot dzirdēju, ka daži pirkuši pat pa desmit, piecpadsmit biļetēm. Nezinu, vai tas ko līdzēja, bet izlozes šovā kādi trīs pasažieri pēc laimētajām balvām gāja vismaz divas reizes. Atliek tikai brīnīties, cik ļoti dažus mīl veiksme. Šāda loterija uz kuģa jau kļuvusi par tradīciju. Un jāsaka, ka balvas ir diezgan iespaidīgas – ceļojumu čemodāni, populāru zīmolu smaržas, ekskluzīvs alkohols, ādas izstrādājumi, lieli saldumu maisi, pat drons, nemaz nerunājot par dāvanu kartēm no “Tallink”, lai varētu doties nākamajā ceļojumā. Nevar nepieminēt arī kuģa virtuvi. Ja izlemsiet doties brokastīs un vakariņās, tad priecīgs vēders ir garantēts, jo ēdienu un dzērienu klāsts ir milzīgi plašs un visām gaumēm. Arī par bērniem ir padomāts – lai viņiem nebūtu garlaicīgi, suņu meitene Lote parūpēsies par jautrību bērnu rotaļu istabā.



Un tā pavisam nemanot (ja nešūpos gultu) no rīta jau būsiet Stokholmā. Noteikti paņemiet uz kuģa Stokholmas karti, lai būtu droši, ka kuģis neaizdosies projām bez jums. Ja esat ieplānojuši Stokholmu iepazīt trīs stundu ekskursijā ar tūrisma autobusu, tad mēģiniet izkāpt no kuģa pirmajās rindās, lai laikus paspētu kopā ar ļaužu masu izlīkumot pa koridoriem un nokļūt pie autobusa, kas gaida pie ostas. Ekskursijas laikā jūs izvadās pa visām ievērojamākajām Stokholmas vietām un gide jums zināmākajā valodā iepazīstināts ar pilsētas vēsturi.



Protams, lai Stokholmu iepazītu kārtīgi, tur jāpavada krietni ilgāks laiks nekā četras piecas stundas. Uz ostu atpakaļ var doties gan ar metro, gan ar 76.autobusu, gan arī kājām. Tiesa, iela uz ostu gan ne ar ko īpaši dizainisku neizceļas, bet pastaiga svaigā gaisā būs veselīga, jo mīļajā Rīgā nokļūsiet tikai nākamajā dienā ap pusdienlaiku. Ja gribat sagādāt sev un draugiem īpašu piedzīvojumu, brauciet ar kuģi uz Stokholmu. Piedzīvojums būs gan uz kuģa, gan pašā Stokholmā. Turklāt, ņemot vērā, ka Stokholmā ir vismaz simts muzeji, uz turieni var doties atkal un atkal. Un katru reizi izbaudīt kaut ko jaunu, jo arī uz kuģa uzstājas arvien jauni mākslinieki. Galvenais - labu ceļavēju! Bet par pašu Stokholmu – nākamreiz.