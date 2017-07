Novadnieku dienu laikā Gulbenes centrālajā skvērā tiks atklāta Goda bibliotēka. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums tās veidošanai nav pietiekams, tāpēc sākotnēji skvērā tiks izvietots viens vai divi plaukti ar ievērojamāko novadnieku vārdiem uz grāmatām.

“Projektu īstenot ir paredzēts līdz Latvijas simtgadei, iespējams, ka tad Goda bibliotēkā būs 100 mūsu novada ievērojamo cilvēku vārdi. Tagad būs tikai sākums. Ir vienošanās, ka šiem Novada svētkiem Goda bibliotēkā būs to novadnieku vārdi, kuri ir mūžībā. Grāmatu plaukti tiks aizpildīti secīgi no senākiem laikiem līdz mūsdienām, tāpēc to cilvēku vārdi, kuri ir pelnījuši būt Goda grāmatā, bet vēl aktīvi darbojas, bibliotēkā būs redzami nākamajā, aiznākamajā gadā un vēl tālākā nākotnē,” stāsta Gulbenes novada domes konsultante kultūras jomā Edīte Siļķēna.



Starp pirmajiem Goda bibliotēkā būs Jāņa Misiņa, Zentas Mauriņas, Antras Liedskalniņas, Kārļa Sebra, Imanta un Gvido Kokaru, Jūlija Straumes, Jūlija Madarnieka, Ludolfa Liberta un citu ievērojamo novadnieku vārdi, kuri ir pazīstami pasaulē.



Saskaņā ar mākslinieka Ivara Drulles ieceri grāmatu plauktu izgatavošana uzticēta SIA “Fiberglass”, jo Goda bibliotēkas idejas autoram ir izveidojusies laba sadarbība ar šo uzņēmumu. Tā vadītājs Edvīns Guršpons informē, ka darbs notiek, rēķinoties, ka grāmatu plaukti skvērā jāizvieto pirms Novadnieku dienām. Ir nosūtīta skice Gulbenes Labiekārtošanas iestādei, lai tās strādnieki varētu sagatavot plauktu pamatus. I.Drulle pieļauj, ka apmēram pēc 10 dienām varētu sākt pamazām visu likt kopā.



“Dzirkstele” jau rakstīja, ka Valsts kultūrkapitāla fonds piešķīra 5000 eiro finansējumu projektam, kas paredz veidot vides objektu. Tajā tiks īstenota I.Drulles iecere atspoguļot 100 ievērojamāko novadnieku vārdus kā grāmatas, kas sakārtotas plauktos. Mākslinieks norāda, ka telpiski tiks izvietoti četri grāmatu plaukti. Atšķirībā no citiem skulpturāliem veidojumiem grāmatu plauktus skvērā var izvietot pa daļām.