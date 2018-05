“Tranzīts” uzstāsies Gulbenē

Savējie savējiem – tā var sacīt par deju mūzikas grupas “Tranzīts” koncertu, kas Gulbenes kultūras centrā paredzēts 27.maija vakarā.

Gribas un ir patīkami dziedāt novadniekiem - “Dzirkstelei” atzīst grupas līderis Ralfs Rubenis no Stāmerienas. Nesen viņš to jau sajutis, šopavasar Gulbenē ar trim dziesmām uzstājoties vienā no humoršova “Soliņš” izrādēm kopā ar vietējiem aktieriem.



“Tas pasākums bija tiešām lielisks!” atzīst Ralfs. Tieši pēc “Soliņa” noskatīšanās skatītāji rosinājuši Gulbenes kultūras centra vadībai, ka vēlas redzēt “Tranzīta” plašāku uzstāšanos. Sekojis uzaicinājums, un Ralfs piekritis šādai idejai. Vienīgais, kas viņu mulsina, ir tas, ka šis būs tā saucamais ”sēdošais koncerts”. “Tranzīta” 24 gadu pastāvēšanas vēsturē “sēdošos koncertus”, ko sniegusi mūzikas grupa, varot saskaitīt uz pirkstiem. “Mēs esam pieraduši uzstāties dejojošai publikai. Tad jau redzēs, kā būs šoreiz,” saka Ralfs.



Koncertā viņš dziedāšot apmēram 20 dziesmas. Uz skatuves kopā ar viņu būs grupu pavadošie dejotāji – puiši un meitenes, tajā skaitā Ralfa meita Patrīcija. Koncerts paredzēts ilgāks par stundu. Skanēs dažādu gadu “Tranzīta” dziesmas, daudzām no kurām Ralfs ir piemeklējis atjauninātu un mazliet citādu skanējumu.



“Tranzītam” jaunas dziesmas topot pamazām. Ralfs saka – ar gadiem grūtāk ir atrast laiku un komponēšanai veltīt nedalītu uzmanību. Reizēm palīdzot saņemties tas, ja kāds speciāli lūdz, mudina, atbalsta komponēt. Gadu gaitā “Tranzītam” tapuši astoņi savas mūzikas skaņu ierakstu diski. Grupa ir aktīva, visu gadu tā riņķo pa pasauli un uzstājas. Ralfs var lepoties, ka “Tranzīts” pastāv tik ilgi. Viņš mūzikas pasaulē ne tik bieži sastopamo mūzikas grupas ilgdzīvošanu izskaidro pavisam vienkārši - katrai grupai ir jābūt tikai vienam līderim un noteicējam. “Tranzītā” tas ir Ralfs, viņš ir šīs mūzikas grupas radītājs, dziesmu autors un izpildītājs.



“Augstu vērtēju arī savus dejotājus, viņu ieguldījumu,” saka Ralfs un piebilst, ka uzticas viņu prasmēm, radošumam. Viņš saviem pavadošajiem dejotājiem dod brīvu vaļu. “Tranzīts” ir grupa ar savu odziņu. Un vienlaikus tā ir grupa, kas iegājusi Latvijas estrādes mūzikas vēsturē, grupa, kuras dziesmas regulāri skan “Latvijas Radio 2” un kuras dungot līdzi prot visu paaudžu latvieši. Tās ir tādas dziesmas, kā, piemēram, “Paralēlās pasaules”, “Nevaru būt balts”, “Atpakaļ nākotnē”, “Zelta būrītis”.



Biļetes cena – 5, 6 un 7 eiro. Biļetes - kultūras centrā kases darba laikā 12.00 -14.00 un 16.00-18.00, sestdien 12.00 -14.00 - un “Biļešu paradīzes” kasēs.