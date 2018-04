Uz soliņa brīvu vietu nav jau arī 22.aprīlī!

Kopā ar pagājušajā gadā Jaunatnes parkā uzstādītajiem pagastu soliņiem 1.aprīlī gulbeniešiem tika dāvāts vēl viens - garīgi baudāms „Soliņš”, kurš mājvietu atradis novada kultūras nama telpās. Pēc trīs gadu prombūtnes to atkal gulbeniešiem sagādāja radošās personības Ineta Krastiņa, Edīte Siļķēna, Anita Birzniece un Ilvita Kļaviņa. Taču, kā uzsver pašas autores, režisora titulu šoreiz piešķirt nevar nevienai.

“Tas bija kopīgs darbs - gan daudzajos mēģinājumos, gan katram mājās. Un jāteic, ka ne tikai mums, bet ikvienam dalībniekam, jo visi nāca klajā ar savām idejām. Aktieri paši domāja savus tekstus vai tēlam piemeklēja atbilstošas anekdotes, tāpēc tas ir simtprocentīgi kolektīvs darbs. Sakarā ar to, ka „bufetčicas” (Anita Birzniece un Edīte Siļķēna) uz trim gadiem bija devušās pensijā, par pamatu tika ņemtas pēdējo gadu aktualitātes: slimnīca, stadions, peldbaseins, plūdi. Tās, protams, ir aktuālas un pat sāpīgas tēmas, taču arī uz tām var paskatīties ar humoru. Mēs neesam gaišreģi, taču „deputātu deja” mums bija ieplānota jau pirms pēdējiem notikumiem novada domē, kuri tai piešķīra īpašu nozīmi. Mūsu uzstādījums bija nevienu neaizskart privāti, būt lojāliem un, es pat teiktu, maigiem, lai nerastos nevajadzīgi pārpratumi, taču būtu jautri. Cerams, ka neviens to neuztvēra ļoti personīgi. Arī skatītājiem par vienu un to pašu sižetu var būt atšķirīga izpratne, no zālē sēdošajiem 400 skatītājiem var būt pat 30 dažādi viedokļi,” saka Ineta Krastiņa.



Pārpildītā zāle un tas, ka biļetes uz šo izrādi 1.aprīlī tika izpirktas pāris stundu laikā, tiešām apstiprina Anitas teikto. Kā izrādās, arī uz papildizrādi, kura notiks 22.aprīlī, brīvu vietu vairs nav.

Lai izprastu “Soliņa” fenomenu, tas vienkārši ir jāredz. To nevar ne izstāstīt, ne aprakstīt, ne atkārtot. Katrā „Soliņā” pietrūks kaut kā no iepriekšējā, bet katrā nākamajā būs kaut kas no jauna. Skatieties un vērtējiet!