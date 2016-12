Valmieras teātris ar izrādi “Debesis ir mums” viesosies arī Gulbenē

Valmieras drāmas teātris ar izrādi “Debesis ir mums” no 17. līdz 22.janvārim viesosies vairākās Latvijas pilsētās, tostarp 22.janvārī - Gulbenes kultūras centrā. Par to informē Valmieras teātra sabiedrisko attiecību un reklāmas vadītāja Zane Ceriņa.

Viņa stāsta, ka lugas darbības fons ir šodienas Latvijas lauku situācija – zeme paliek atmatā vai tiek pārdota tiem, kas spēj vairāk maksāt. "Lugas galvenie varoņi, kā saka režisors, ir gudri un jūtīgi cilvēki, ko samalusi dzīve: Pauls (Aigars Vilims) un viņa skarbā, darba nomocītā meita Agnese (Māra Mennika), kas mēģina vilkt nomāto saimniecību, un Mareks (Krišjānis Salmiņš), faktiskais saimniecības mantinieks, kas ir ieradies no Anglijas, lai nokārtotu mantojuma lietas. Vai ir kāds spēks, kura varā būtu viņus atkal padarīt laimīgus? – uz šo jautājumu cenšas atbildēt izrādes veidotāji," atklāj Z.Ceriņa.

„Izrādē vēlamies atklāt šo cilvēku skaistāko dzīves brīdi,” stāsta izrādes režisors Jānis Znotiņš. „Mēs redzam meiteni, kas paslēpusi savu sievišķīgo dvēseli zem rupjības un izlikšanās maskas. Viņas tēvs savu jūtīgo sirdi ir paslēpis alkoholā, rupjībā un jokos. Savukārt saimniecības mantinieks ir apmaldījies savos sapņos par ideālo dzīvi. Kaimiņš (Ingus Kniploks) ir jaunbagātnieks, kas dzīvo pavisam citā pasaulē, kuras galvenā vērtība ir nauda. Taču, manuprāt, nav vērts stāstīt tikai par šo cilvēku redzamajām nepilnībām. Daudz svarīgāk ļaut ieraudzīt to gaišumu, kas joprojām ir katrā no viņiem, lai arī kā viņi mēģinātu to paslēpt no citiem un paši no sevis. Lugas varoņiem ir dota viena mēness apspīdēta nakts, lai kaut uz brīdi būtu laimīgi”.

Izrādes telpu veidojuši Jānis Znotiņš un Ričards Millers, kostīmu māksliniece ir Inga Apine, lomās - aktieri Māra Mennika, Krišjānis Salmiņš, Aigars Vilims un Ingus Kniploks.

Biļetes uz izrādi var iegādāties kultūras centru kasē, “Biļešu paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.