Veidos goda bibliotēku novadniekiem

Valsts kultūrkapitāla fonda finansiāls atbalsts mērķprogrammā “Latvijai - 100” piešķirts Gulbenes novada vides objektam ar 100 novadnieku vārdiem. Pašvaldība bija iesniegusi pieteikumus trim objektiem, bet atbalstīts tika tikai viens.

“Tas ir vides objekts, pie kura skices strādā mākslinieks Ivars Drulle. Ceram šo objektu vismaz daļēji atklāt novadnieku salidojumā, kas notiks jūlijā. Pašlaik tiek detalizēti izstrādāta skices iecere, paredzot vides objekta izvietojumu un materiālus. Līgums ar novada domi paredz, ka māksliniekam tas jāizdara līdz 2.maijam. Pēc tam varēs sākt īstenot ieceri,” informē Gulbenes novada domes konsultante kultūras jomā Edīte Siļķēna.

I.Drulle ir apmierināts, ka pašvaldībā saņēmis pozitīvas atsauksmes par savu ieceri vides objektam, turklāt tam būs arī vismaz daļējs finansējums.



“Sākumā bija ideja atspoguļot 100 ievērojamāko novadnieku vārdus. Domājot, kā varētu izskatīties vides objekts, radās atziņa, ka katrs cilvēks ir kā grāmata. Stāstu par viņa dzīvi var lasīt kā grāmatu, tāpēc nolēmu, ka pilsētas centrālajā skvērā varētu izvietot lielus skulpturālus grāmatu plauktus, kuros būs grāmatas ar šo cilvēku vārdiem. Tā būs novada goda bibliotēka,” stāsta mākslinieks.



Skicē viņš ir vizualizējis ieceri, bet tagad vēl jāprecizē detaļas – plauktu izmēri un to izvietojums skvērā, to izgaismojums. I.Drulle norāda, ka plaukti būs vairāki un tiks telpiski izkārtoti. “Atšķirībā no citiem skulpturāliem veidojumiem grāmatu plauktus var skvērā izvietot pa daļām, nevis visus uzreiz. Tas ir izdevīgi, ja finanses neļauj īstenot ieceri uzreiz,” atzīst I.Drulle. Grāmatu plauktiem paredzēts izmantot polimērbetonu.

E.Siļķēna ir pārliecināta, ka izdosies atrast finansējumu arī citām iecerēm, kas iekļautas projektā “100 gulbji Latvijas simtgadei”. Starp tām ir vides objekts – gulbja attēls no novadnieku portretiem, kam netika piešķirts Kultūrkapitāla fonda finansējums.



“Bijām paredzējuši, ka gulbja banera maketēšanai saņemsim fonda finansiālu atbalstu. Tāpat bija cerība saņemt atbalstu gulbju platformai Stāmerienas ezera kanālā, kam tagad jāmeklē cits finansējums. Nedomājam no kādas idejas atteikties,” skaidro E.Siļķēna.



Pagaidām Gulbenē ir izveidota puķu dobe un elektrovilcieniņa pietura gulbja formā, kā arī tapis saules pulkstenis – gulbis pie ģimnāzijas. Ir iestrādnes citiem vides objektiem, bet šobrīd nav zināms, kad pagastos kāds no tiem būs gatavs.