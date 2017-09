Vestards Šimkus – koncertizrādē “Novocento”

Gulbenes kultūras centrā 6.oktobrī pulksten 18.30 notiks pārsteidzoša koncertizrāde “Novocento”, kas veidota pēc itāļu rakstnieka Alesandro Bariko darba ar tādu pašu nosaukumu motīviem.

Režisors Dmitrijs Petrenko aicina ieskatīties sevī, lapojot itāļu meistara Alesandro Bariko garstāstu monologa formā “Novecento”(“Tūkstošdeviņsimt”). Grāmatā rodams stāsts par neparasta mūziķa likteni, kurš izaudzis uz kuģa, nekad no tā nenokāpjot uz sauszemes. Viņš spēlē klavieres tā, kā neviens pirms viņa to nav darījis. Cilvēki no visas pasaules meklē iespēju dzirdēt šo klavierspēles ģēniju, bet, lai klausītos viņa spēlē, ir jādodas ceļojumā pāri okeānam. Mūziķa – pianista lomā iejutīsies mūsu izcilais pianists Vestards Šimkus. Stāstītājs būs Latvijas Nacionālā teātra aktieris Kristaps Ķeselis.

Pasaulslavenais itāļu rakstnieks un diplomētais filozofs Alesandro Bariko (1958), kurš pēta stikla pilis, zīdu un Homēru, jaunībā daudz domājis par mūziku un pat rakstījis grāmatas par to.