"Vidzeme Fashion" vienmēr būs tik jauns un oriģināls, cik spēcīga būs tā komanda

Pirms astoņiem gadiem nevienam, tai skaitā arī Karlīnei, nebija domu par to, ka taps “Vidzeme Fashion show” (VFS) un tas kļūs iemīļots Valmierā un ārpus tās, iekarojot ne vien skatītāju, bet arī dizaineru sirdis. Karlīne atzīst: “Astoņu gadu laikā Vidzeme Fashion ir kļuvis par lielāko modes pasākumu ārpus Rīgas. Mērķtiecīgi virzot ideju, esam izveidojuši jau atpazīstamu pasākumu, kuru gaida apmeklētāji, dalībnieki un atbalstītāji.” Stāstā par ideju un šovu dalās Karlīne Cercina - “Vidzeme Fashion show” galvenā organizatore un dizaineru koncepta koordinatore.

Kā radās ideja par šādu pasākumu?

Ideja radās Jānis Rozītim, kurš iesākumā pamanīja “īstos” cilvēkus un pēc tam arī iesaistīja šīs idejas realizēšanā. Tā bija Līga Ozarska un es. Līga vienmēr ir bijusi eleganta, izsmalcināti ieturēta savā stila – viņas gaumes izjūtu apbrīnoja un apbrīno ne viens vien valmierietis...

Pirms astoņiem gadiem pirmo reizi Galerijā “Laipa” rīkoju modes blogeru tikšanos ar QooQoo zīmola veidotāju Aļonu Bausku, blogeru Denisu Ševeļovu un šobrīd plaši zināmo jogas treneri Maiju Meijeri. Īsi pēc šīs tikšanās notika valmierietes Ingas Tauriņas pirmā modes kolekcijas izstāde un improvizēta modes skate. Ar šiem diviem projektiņiem, modes ritenis bija iegriezts Valmierā. Jānim, apvienojot 3 ambiciozus aunus, radās Vidzeme Fashion (smejas). Pirmais gads bija kuriozu bagāts. Tagad uz to atskatoties, katru reizi mazliet noskurinos, bet no otras puses – mēs ļoti strauji attīstījām ideju.

Par Vidzeme Fashion tapšanu noteikti ir jāsaka paldies mūsu atbalstītājiem, kuri turās mums blakus visus šos astoņus gadus – Valmieras pilsētas pašvaldība, Frizē Frizū, SOHO, Dizaina Centrs, Valmieras Kultūras centrs, Valmiermuižas alus, Suvenīru Darbnīca un Galerija “Laipa” – mēs sākām kopā un radījām Valmierā īstus modes svētkus.

Cik viegli vai grūti ir konkurēt ar modes šoviem Rīgā? Vai to vispār var saukt par konkurenci?

Kā modes pasākums Latvijā atšķiramies ar formātu un, vēlos teikt, arī domāšanu. Necenšamies konkurēt, jo to noteikti nevaram – Riga Fashion week, Jeļena Strahova, Latvijas modes palāta un Dita Danosa, cilvēki, kas darbojās pie modes pasākumiem ir savās jomās spēcīgi un mēs varam tikai mācīties no viņiem. Vidzeme Fashion vienmēr kā prioritāti izvirzīs cilvēku - gan dalībnieku, gan tehnisko darbinieku, gan brīvprātīgo, gan apmeklētāju vai atbalstītāju. Mums ir svarīgs personīgais kontakts un sajūtas, kuras radām kopā. Gadu no gada ar īpašu pietāti rīkojam “Vidzeme Fashion opening” pasākumu, kurā godinām un sakām paldies saviem atbalstītājiem. Un to mums ir ļoti daudz! Soli pa solim VFS veidojās, kā platforma jaunajiem dizaineriem, top kolekcijas speciāli mūsu pasākumam. Radot šādu formātu pasākumam, mums pašiem ir jābūt ļoti zinošiem, jāseko līdzi tendencēm, jājūt kvalitātes zīme, jāprot izvērtēt pretendenti, reizēm pat redzot tikai kolekciju skices. Tas prasa lielu uzticēšanos, bet rezultātā varam lepoties, ka saviem apmeklētājiem demonstrējam svaigāko un skaistāko modē.

Šis jau būs astotais gads, kā un kur rodas idejas jauniem šoviem? Kas tās palīdz īstenot?

Šajos astoņos gados ir mainījusies Vidzeme Fashion komanda, piesaistot jaunus entuziastus. Lai arī kāds no komandas dodās citu projektu apskāvienos, mēs turpinām viņus dēvēt par Vidzeme Fashion patroniem, jo idejas rada personības, kuras piedalās šī pasākuma tapšanā. Vidzeme Fashion vienmēr būs tik jauns un oriģināls, cik spēcīga būs tā komanda. Paldies Jānim, Līgai un Sabīnei – pat esot VFS patronu statusā, viņi vienmēr jūt līdzi, nebaidās dalīties ar idejām un katru gadu aprīlī ir skatītāju rindās, lai vērtētu, analizētu un pēc tam konstruktīvi dotu vērtīgāko kritiku par notikušo.

Šogad Vidzeme Fashion komandu veido sešas dāmas – Zane Pēterēna, Sanita Puriņa, Vera Grāvīte, Betija Ulme un Sintija Milberga. Daudz sievišķās enerģijas, bet sapņu lidojumus mums palīdz piezemēt tehniskie padomdevēji – Māris Salmanis, Normunds Cercins un Gatis Priednieks – Melnacis. Nosvinot piecu gadu jubileju pasākumam, mēs uzstādījām mērķi neatkārtoties ar pasākuma norises vietu. Jau trešo gadu veiksmīgi šo mērķi sasniedzam. Mēs nevaram atkārtoties, jo katru reizi ir pilnīgi citi izaicinājumi!

Ar ko skatītājus “Vidzeme Fashion show” pārsteigs šogad?

Pirmais pārsteigums noteikti būs Vidzeme Fashion 2018 publicitātes tēla konkursa rezultāti. Valmiera var ļoti lepoties ar spēcīgiem skaistumkopšanas speciālistiem. Mūsu sadarbība ar Frizē Frizū, Dīvu, SOHO, TRIO ir jau iesakņojusies, taču šogad top pavisam jauni pieteikumi, apvienojoties dažādiem speciālistiem vienā komandā. Otro gadu rīkojot šo konkursu, izjūtam atbildību, tādēļ vērtēšanā iesaistām jomas speciālistus, lai rezultāts un gandarījums ir ne tikai plakāta veidā, bet arī profesionāls. Šovā gaidāmas daudz jaunas kolekcijas, jauni zīmoli, jauns kolekciju demonstrēšanas veids... 28.aprīlis noteikti uzlādēs! Savukārt “Vidzeme Fashion opening” pasākums priecēs ar četriem jauniem zīmoliem, kuru apģērbu uzreiz varēs arī iegādāties.

Kādā tematikā noritēs šis gads?

2018.gads ir zīmīgs gan Latvijai, gan Valmierai – ar šo gadu mēs vienas durvis aizvērsim un atvērsim jaunas. Šajā gadā vēlos, lai katri svētki ir dubultā, svinot dzimšanas dienu, mēs svinam arī Latvijas 100, svinot kāzas, mēs svinam Latvijas 100, absolvējot skolu, mēs svinam Latvijai 100 – arī mēs, atklājot “Vidzeme Fashion show’8”, svinēsim Latvijai 100! Lai dzirkstī, lai mirdz!

Tavuprāt, svarīgākie fakti, kas skatītājiem būtu jāzina par “Vidzeme Fashion show” 2018?

* 28.aprīlī Valmierā dzirkstīs modes svētki

* Uz Valmieru atvedīsim 16 jaunas kolekcijas

* Seko līdzi jaunumiem mūsu Facebook un Instagram profilos. Tur stāstīsim un rādīsim ne tikai pasākuma jaunumus, bet izcelsim valmieriešus un viņu stilu.



* Vietu skaits uz pasākumu ir ļoti ierobežots!