Vidzemes stāstnieku 3.festivāls „Bānīša stāsti” - Gulbenes novadā

Šogad jau trešo reizi līdzās stāstnieku festivāliem Kurzemē, Zemgalē un Latgalē notiks Vidzemes stāstnieku festivāls "Bānīša stāsti", kas no 5. līdz 7.oktobrim norisināsies Gulbenes novadā. Par to informē Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas” vadītāja Solveiga Boicova.



"Katram interesentam ir iespēja gan stāstīt, gan klausīties, tādējādi kļūstot par daļu no stāstīšanas tradīcijas. Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīties ar bānīti, kas, būdams Eiropas tūrisma un muzejdzelzceļu federācijas dalībnieks, no citiem Eiropas muzejdzelzceļu atšķiras ar to, ka joprojām ikdienā pārvadā pasažierus. Lai bānīti vairāk un labāk iepazītu, tika arī izsludināts konkurss vidzemniekiem, kurā tika vākti stāsti par bānīti. Ar konkursa stāstiem varēsiet iepazīties organizācijas mājaslapā www.haritas.lv pēc 7. oktobra," stāsta S.Boicova.



Vidzemes stāstnieku festivālam ir īpaša nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā, bagātinot Vidzemes kultūrtelpu un iezīmējot Vidzemes savdabību Latvijas kultūras kopainā. Vienlaikus festivāls rūpējas par stāstīšanas tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. Festivāls ir būtiska Latvijas stāstnieku kustības daļa, jo tas apvieno UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus, Vidzemes stāstnieku kopas dalībniekus, nevalstiskās organizācijas un stāstniecībā ieinteresētās kultūras un izglītības iestādes un citas institūcijas, kā arī individuālus interesentus un stāstniekus.



"Šogad īpaši atzīmējams būtu Gulbenes novads kā festivāla līdzorganizators, kas radījis priekšnoteikumus mājīgam un saturiski daudzveidīgam pasākumam. Vidzemes stāstnieku 3.festivāls „Bānīša stāsti” ir iespēja vidzemniekiem, kā arī pārnovadu viesiem darboties stāstīšanas tradīciju ietvarā, kļūstot gan par zinošu klausītāju, gan atraktīvu stāstnieku," norāda biedrības "Haritas" vadītāja.