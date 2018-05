19.maijā aicina uz Zaļo tirdziņu – stādu gadatirgu

Gulbene ◆ Rīt, 19.maijā, no pulksten 9.00 līdz 13.00 visi tiek aicināti uz Zaļo tirdziņu - stādu gadatirgu Gulbenes pilsētas centrālajā skvērā. Par to informē “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.

Arī šajā tirdziņā būs liels stādu audzētāju skaits, kas piedāvās visa veida dārzeņu stādus. Mājražotāji piedāvās gaļas izstrādājumus, zivis, medu un mājas vīnus. Kā ierasts, būs amatnieku darbi, bet mākslas un dizaina studija “Sfēra” dos iespēju no sagatavotā piedāvājuma izvēlēties Gulbenes novada simboliku, kas turpat tiks uzdrukāta uz T-krekla. Organizatori informē, ka Zaļā tirdziņa laikā būs satiksmes ierobežojumi - no pulksten 6.00 līdz 14.00 būs slēgta Ozolu iela virzienā no O.Kalpaka ielas līdz Rīgas ielai.